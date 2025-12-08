Galatasaray'da Lemina, Kaan Ayhan ve Singo Monaco maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce, mücadele öncesi sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

"ÇOK YOĞUN TEMPODAYIZ"

Çok fazla spekülasyon olduğu için en doğru bilgiyi verelim istiyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun tempodayız. Sıkışık takvim içerisinde oyuncu rotasyonunu efektif kullanmaya çalışıyoruz. Dört oyuncumuz milli takımlardan sakat oldu. Defanstaki 3 oyuncumuz da uzun süredir cezalı. Bir takım rotasyonları yaparken teknik ekiple beraber uzun toplantılar yapıyoruz. Bazı oyuncularımızı normal şartlarda tıbbi açıdan kullanmayı hiç düşünmeyeceğimiz oyuncuları belli dakikalar oynatmak zorunda kalıyoruz.

"DAR ROTASYONDA GİDİYORUZ"

Oyuncu seçiyoruz, maç seçiyoruz, elimizdeki imkanlara bakıyoruz. Kazım, Avrupa listesinde yok. Orada bir eksik yok. O alan için Jakobs ile ilgili inisiyatif almaya çalışıyoruz. Lemina'yı stoper bölgesinde, henüz hazır olmasa da fedakarlıkla oynatıyoruz. Biz de biliyoruz, farkındayız ki tıbbi açıdan riske etmememiz gereken durumlarda bazı oyuncularımızı belli dakikalar vererek, bazı riskler almak zorundayız. Dar rotasyonda gidiyoruz. Sadece sakatlıklar değil cezalı oyuncuların benzer bölgelerden olması nedeniyle bu riskleri alıyoruz.