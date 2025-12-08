Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Lemina, Kaan Ayhan ve Singo Monaco maçında yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Lemina, Kaan Ayhan ve Singo Monaco maçında yok!

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Monaco maçı öncesi sakat futbolcuların son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Yener İnce; Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaşacak.

        Sarı-kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce, mücadele öncesi sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

        "ÇOK YOĞUN TEMPODAYIZ"

        Çok fazla spekülasyon olduğu için en doğru bilgiyi verelim istiyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun tempodayız. Sıkışık takvim içerisinde oyuncu rotasyonunu efektif kullanmaya çalışıyoruz. Dört oyuncumuz milli takımlardan sakat oldu. Defanstaki 3 oyuncumuz da uzun süredir cezalı. Bir takım rotasyonları yaparken teknik ekiple beraber uzun toplantılar yapıyoruz. Bazı oyuncularımızı normal şartlarda tıbbi açıdan kullanmayı hiç düşünmeyeceğimiz oyuncuları belli dakikalar oynatmak zorunda kalıyoruz.

        REKLAM

        "DAR ROTASYONDA GİDİYORUZ"

        Oyuncu seçiyoruz, maç seçiyoruz, elimizdeki imkanlara bakıyoruz. Kazım, Avrupa listesinde yok. Orada bir eksik yok. O alan için Jakobs ile ilgili inisiyatif almaya çalışıyoruz. Lemina'yı stoper bölgesinde, henüz hazır olmasa da fedakarlıkla oynatıyoruz. Biz de biliyoruz, farkındayız ki tıbbi açıdan riske etmememiz gereken durumlarda bazı oyuncularımızı belli dakikalar vererek, bazı riskler almak zorundayız. Dar rotasyonda gidiyoruz. Sadece sakatlıklar değil cezalı oyuncuların benzer bölgelerden olması nedeniyle bu riskleri alıyoruz.

        "LEMINA, KAAN VE SINGO BİZİMLE OLMAYACAK"

        Bazı testler yapacağız. Kaç dakika süreyle faydalı olabileceğine bakacağız. Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını söyleyebilirim. Diğerleri için değerlendirme yapacağız ve kimin ne kadar süre alacağına bakacağız.

        "ROTASYON KONUSUNDA ELEŞTİRİLER OLABİLİYOR"

        Oyuncu sağlığı bizim için çok önemli, her şeyin başında ama burası sağlık için spor yapılan bir yer değil, çok önemli bir markanın kıymetli alanlarda mücadelesi var. Oyuncular durumlarının tamamen bilincinde. Onlarla tartışarak, tıbbi gerçekleri unutmayarak kararlar veriyoruz. Rotasyon konusunda bazı eleştiriler olabiliyor. Anlayışla karşılıyorum. Galatasaray taraftarının mutluluğu ve başarısı her şeyden önde. Tıbbi gerçeklerin farkındayız. Oyuncu sağlığını riske etmiyoruz. Belli oranlarda oyuncuları kullanmak durumunda kalıyoruz.

        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları