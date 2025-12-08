Habertürk
        Almanya'da Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı Samet Yılmaz oldu

        Almanya'da Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı Samet Yılmaz oldu

        Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel'de düzenlenen belediye başkanlığı seçimlerini Yeşiller partisinin adayı Samet Yılmaz kazandı. Yılmaz, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'dan sonra Almanya'nın ikinci Türk kökenli belediye başkanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:25
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel'de yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini Yeşiller partisinin adayı Samet Yılmaz kazandı.

        Kesinleşmemiş geçici resmi sonuçlara göre oyların yüzde 54,1'ini alan Samet Yılmaz Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

        Yılmaz'ın rakibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen Gerrit Derkowski ise yüzde 45,9 oy aldı.

        TÜRK KÖKENLİ İKİNCİ BELEDİYE BAŞKANI

        Böylece Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olan Belit Onay’dan (Yeşiller) sonra Yılmaz ikinci Türk kökenli büyükşehir belediye başkanı oldu.

        Kiel doğumlu Samet Yılmaz, Kiel Üniversitesi’nde (CAU) siyaset bilimi okudu ve doktora yaptı.

        Yılmaz, Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı’nda görev yapıyordu.

        Seçimlerin 16 Kasım’daki ilk turunda hiçbir aday yüzde 50’yi aşamamıştı. İlk turda Gerrit Derkowski yüzde 28,7 ile birinci, Samet Yılmaz ise yüzde 24,8 ile ikinci sırada yer almıştı.

        Seçime katılım oranının yüzde 43,5 olduğu açıklandı.

