        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör: 42 yaşındaki Prof. Dr. Fatma Deniz seçildi

        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör

        Almanya'nın sayılı teknik üniversitelerinden biri olan Berlin Teknik Üniversitesi rektörlüğüne 42 yaşındaki Prof. Dr. Fatma Deniz seçildi. Prof. Deniz seçimin ardından yaptığı açıklamada, görevi güvenle ve saygıyla kabul ettiğini belirterek, "Ortak hedefimiz başkentte bilimsel mükemmelliği temsil eden modern bir teknik üniversite oluşturmak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:48
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Almanya'da 32 binden fazla öğrencisiyle ülkenin en büyük teknik üniversitelerinden biri olan Berlin Teknik Üniversitesinde (TU Berlin) geçtiğimiz hafta başlayan yeni rektör seçimi tamamlandı. 5 adayın yarıştığı rektörlük seçiminin ikinci haftasına adaylardan 3'ünün çekilmesiyle 2 adayla girildi.

        31 üniversite profesörü, 10 akademik personel, 10 öğrenci temsilcisi, 10 idari birim temsilcisinden oluşan Genişletilmiş Akademik Senato tarafından yapılan seçim sonucunda üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz, 42 oyla TU Berlin'in yeni rektörü seçildi.

        Mevcut rektör Prof. Dr. Geraldine Rauch ise 18 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Prof. Deniz'in yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacağı belirtildi.

        PROF. DR. DENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

        Prof. Deniz seçimin ardından yaptığı açıklamada, görevi güvenle ve saygıyla kabul ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

        "Genişletilmiş Akademik Senato üyelerine ve Berlin Teknik Üniversitesi'nin tüm üyelerine güvenleri için teşekkür ediyor ve görevi güven ve saygıyla kabul ediyorum.

        Ortak hedefimiz, başkentte bilimsel mükemmelliği temsil eden modern bir teknik üniversite yaratmaktır. Bunu başarmak için, öğrenmenin, gelişimin ve net hesap verebilirliğin doğal olduğu güvenilir yapılara ve bir kültüre ihtiyacımız var.

        Öğrenme kurumu olma ve cesurca gelişme ilkesini DNA'sına kazımış bir TU Berlin'i savunuyorum. Araştırma ve öğretimin uluslararası alanda görünür olduğu, öğrencilerin eleştirel düşünmeyi, yeni şeyler denemeyi ve bilgilerini pratiğe dökmeyi öğrendiği bir üniversite olması gerektiğine inanıyorum.

        Geraldine Rauch ve tüm Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Son yıllarda, özellikle de zorlu zamanlarda, yürütülen ortak çalışmalar önemli bir temel oluşturdu. TU Berlin'in tüm üyeleriyle yapıcı bir iş birliği ve yakın bir etkileşim içinde olmayı dört gözle bekliyorum."

        FATMA DENİZ KİMDİR?

        Almanya'nın Münih kentinde doğan Prof. Deniz, Bursa Kız Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Münih'te bilgisayar bilimi alanında tamamladı. Prof. Deniz, ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nde de görev yaptıktan sonra TU Berlin'deki kariyerine başladı. Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Prof. Deniz, üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

