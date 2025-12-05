Almanya'da 32 binden fazla öğrencisiyle ülkenin en büyük teknik üniversitelerinden biri olan Berlin Teknik Üniversitesinde (TU Berlin) geçtiğimiz hafta başlayan yeni rektör seçimi tamamlandı. 5 adayın yarıştığı rektörlük seçiminin ikinci haftasına adaylardan 3'ünün çekilmesiyle 2 adayla girildi.

31 üniversite profesörü, 10 akademik personel, 10 öğrenci temsilcisi, 10 idari birim temsilcisinden oluşan Genişletilmiş Akademik Senato tarafından yapılan seçim sonucunda üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz, 42 oyla TU Berlin'in yeni rektörü seçildi.

Mevcut rektör Prof. Dr. Geraldine Rauch ise 18 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Prof. Deniz'in yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacağı belirtildi.

PROF. DR. DENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Prof. Deniz seçimin ardından yaptığı açıklamada, görevi güvenle ve saygıyla kabul ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Genişletilmiş Akademik Senato üyelerine ve Berlin Teknik Üniversitesi'nin tüm üyelerine güvenleri için teşekkür ediyor ve görevi güven ve saygıyla kabul ediyorum.

Ortak hedefimiz, başkentte bilimsel mükemmelliği temsil eden modern bir teknik üniversite yaratmaktır. Bunu başarmak için, öğrenmenin, gelişimin ve net hesap verebilirliğin doğal olduğu güvenilir yapılara ve bir kültüre ihtiyacımız var.