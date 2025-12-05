Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı - 5 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında. Yağışların Muğla ve Antalya başta olmak üzere kıyı bölgelerinde çok kuvvetli olması beklenirken, sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Yağış alan bölgelerde kuvvetli lodos da etkili olacak. Diğer bölgelerde ise sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 07:44 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:44
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

