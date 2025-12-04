Habertürk
        Öğrencilerin alay ettiği görüntülerle gündeme gelen öğretmen: Hepsini çok seviyorum

        Öğrencilerin alay ettiği görüntülerle gündeme gelen öğretmen: Hepsini çok seviyorum

        Ankara'da derste alay konusu edilen fizik öğretmeni Mehmet Canpolat, "Şikayetçi değilim, hepsini seviyorum" diyerek öğrencilerini affetti; veliler öğretmene destek verirken okul yönetimi disiplin süreci başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:03 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:03
        Öğretmenden büyük ders
        Ankara'da lise öğrencilerinin alay ettiği öğretmene, veliler destek verdi.

        Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat (61) ile alay ettiği görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Olayın yaklaşık 20 gün önce yaşandığı belirtildi. Öte yandan, hafta başında ders sırasında dengesini kaybederek yere düşen öğretmen Canpolat'ın kolunun kırıldığı ve hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği bildirildi.

        'HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM'

        Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat'ın ders sırasında maruz kaldığı saygısız davranışlar ve ardından yaşanan olay sonrası ziyaret gelenlere, "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" dediği öğrenildi.

        'GERÇEKTEN ÜZGÜNÜZ'

        Öğrenci velileri de öğretmen Canpolat'a destek verdi. Öğrenci velilerinden Barış İnan, olaydan sonra çok üzüldüğünü ve destek için okula geldiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği için geldik. Bütün aileler gelecektir zaten. Öğretmene üzüldüm gerçekten. Terbiye almaya geldiğiniz yerde böyle bir olay çok kötü. Ailenin terbiye edemediği kimseyi, öğretmenler terbiye edemez. Gerçekten üzgünüz. Öğretmenimizden de özür diliyorum" dedi.

        #Mehmet Canpolat
        #öğretmen
        #haberler
