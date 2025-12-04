4 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

* MHP lideri Devlet Bahçeli: Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar

* Rusya Devlet Başkanı Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın olacak, Ukrayna ya çekilir ya da askeri yolla alırız

* Kasım ayında ihracat yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 2,6 artış ile 30,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 oranında artarak 7,8 milyar dolar oldu

* Beşiktaş'ta haftalardır süren Rafa Silva krizi çözüldü. Portekizli futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı

* Ünlü oyuncu Giray Altınok, 'emeklilik' sorusuna "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, otomobilimizi aldık. Yeter çok şükür" diye yanıt verirken, parasızlıktan dolayı 3 gün boyunca yemek yiyemediği günlere göndermede bulundu