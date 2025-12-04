İmralı heyetinin ziyareti sonrası hazırlanan tutanağının özeti süreç komisyonunda okundu

Süreç komisyonu, İmralı’ya giden heyetin dönüşte hazırladığı tutanağın özetini gündeminin ilk sırasına alarak oturumu açtı. Tutanak okundu. Tutanakta Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapıldı ve zihinsel olarak da silah bırakma çağrısı yapıldı

Toplantıda, ziyaretin kapsamı, görüşme koşulları ve izlenecek adımlara dair başlıkları içeren metin üyelere sunuldu; ardından değerlendirmeler, notlar ve itirazlar toplandı. Sürecin bir sonraki aşamasında ilgili kurumlardan gelecek teknik raporlar ve olası temas takviminin de masaya yatırılması bekleniyor.

Tutanağa göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21 Kasım 2025 tarihli 18’inci toplantısında, komisyonda temsil edilen beş siyasi parti grubundan birer üyenin yer alacağı bir heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitmesi oylanarak nitelikli çoğunlukla kabul edildi. CHP ve Yeni Yol partisi grupları heyete üye bildirmedi. Bu kapsamda komisyon üyeleri Hüseyin Yayman, Feti Yıldız ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Adalet Bakanlığı izniyle Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere İmralı’ya gitti.

"SÜRECİN BAŞINDAN BERİ VERDİĞİM TÜM SÖZLERİN ARKASINDAYIM" Tutanağa göre Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse bunları gerçekleştirmeye teorik ve pratik imkanlarının bulunduğunu dile getirdi; Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaparken Ziya Gökalp'e referans verdi. "SİLAHLI YÖNTEMDEN AYRILDIM, SİYASİ YÖNTEMİ BENİMSİYORUM" Öcalan'ın, 27 Şubat 2025 tarihli çağrısı çerçevesinde PKK'nın tüm bileşenlerinin örgütsel varlıklarını dağıtması ve silahlarını bırakması gerektiğini, bu çağrının toplumda olumlu karşılandığını ve Suriye ile Irak'ta da etkili olduğunu ifade ettiği aktarıldı. "HER ASKER KAYBI BENİM İÇİN TRAJEDİ" Heyetin şehit ailelerinin hassasiyetini hatırlatması üzerine Öcalan'ın "her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini" söylediği; "Türkiye'de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşılmalı" dediği, ayrıca "TUSAŞ eylemine üzüldüğünü" belirttiği kaydedildi. "PKK SADECE ELDEKİ SİLAHLARI DEĞİL, ZİHİNSEL OLARAK DA SİLAHLARINI BIRAKMALI" Tutanakta, PKK'nın Irak'tan çektiği unsurların Suriye'ye geçtiğine dair gözlemler hatırlatıldığında, Öcalan'ın "sadece eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahların bırakılması gerektiğini" söylediği yer aldı.

"EVET ÖYLE" 27 Şubat çağrısında ayrı devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümlerin olmadığının hatırlatılması üzerine Öcalan'ın "Evet öyle" diyerek onay verdiği belirtildi. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN POZİTİF HAMLELER PEŞİNDEYİM" Heyetin "terörsüz Türkiye" hedefi için somut adımlar beklentisini dile getirmesi üzerine Öcalan'ın "pozitif hamleler ve adımlar peşinde olduğunu" ifade ettiği; örgütün merkezinin sahalar arasında kaydırılmasının çözüm olmadığını, lider olarak "her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini" söylediği aktarıldı. "BU DÖNEMDE HİÇ ŞEHİT VERİLMEDİ, ÇATIŞMA ÇIKMADI" Öcalan'ın, 27 Şubat açıklamasından bu yana geçen dönemi "başarılı" gördüğünü, "hiç şehit verilmediğini, çatışma çıkmadığını" savunarak bunun kamuoyu desteğini artırdığını belirttiği kaydedildi. "SDG'NİN 10 MARTTA ANLAŞTIĞI 8 MADDEYİ ESAS ALIYORUZ" Suriye başlığına ilişkin Öcalan'ın, SDG'nin 10 Mart mutabakatındaki 8 maddeyi esas aldıklarını, Suriye'de "üniter yapı ve yerel demokrasi"yi benimsediğini söylediği; "yerel savunma gücü yok, asayiş kapsamında güçler polis gibi" ifadesini kullandığı aktarıldı. "BU COĞRAFYADA TÜRK'SÜZ KÜRT, KÜRT'SÜZ TÜRK YAŞAYAMAZ" Tutanakta, Öcalan'ın tarihsel birliktelik vurgusu yaptığı ve Sultan Sencer'e referansla iki halkın birlikte yaşamının önemini anlattığı yer aldı.