Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişme: Antrenmana çıktı!

Beşiktaş'ta uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.

Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor. 🦅 pic.twitter.com/33SWOfGQXa — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2025

Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

"GAZİANTEP FK KADROSUNDA YER ALABİLİR"

HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç, Rafa Silva ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Genç, "Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva için 'forması orada, istediği an dönebilir, antrenman kapısı ona açık' demişti. Bu gelişmenin ardından Rafa'nın fiziksel ve mental durumunu göz önünde bulundurulacak. Ona göre fazla bir eksiği yoksa Gaziantep FK kadrosunda yer alabilir." ifadelerini kullandı.

💥 Rafa Silva, bugün yapılan antrenmanda yer aldı!



🎙️ @ogzhngenc: Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından Rafa Silva takımla çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva için 'forması orada, istediği an dönebilir, antrenman kapısı ona açık' demişti. Bu gelişmenin ardından… pic.twitter.com/hj7PQVTf4E — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2025

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş, antrenmanlara ve maça çıkmayan Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığını ve oyuncunun MR'ının çekileceğini açıklamıştı. Ardından Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

REKLAM Günden güne derinleşen Rafa Silva krizinde oyuncunun futbolu bırakmak istediği iddia edilmiş ve menajerinde de açıklama gelmişti. Menajerlik şirketi Portekizli futbolcunun futbolu bırakmayı düşünmediği ancak sözleşme kuralları çerçevesinde Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirtmişti. SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva krizine açıklık getirmişti. Başkan Serdal Adalı'nın sözleri şu şekildeydi: “FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM DEDİ, SONRA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ” “Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.” REKLAM “BURASI BEŞİKTAŞ!” "Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim." Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 öilyon euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!"