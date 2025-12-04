Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişme: Antrenmana çıktı!
Beşiktaş'ta haftalardır süren Rafa Silva krizi çözüldü. Portekizli futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. İşte günden güne Rafa Silva krizinde yaşananlar...
Beşiktaş'ta uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.
Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
"GAZİANTEP FK KADROSUNDA YER ALABİLİR"
HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç, Rafa Silva ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Genç, "Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva için 'forması orada, istediği an dönebilir, antrenman kapısı ona açık' demişti. Bu gelişmenin ardından Rafa'nın fiziksel ve mental durumunu göz önünde bulundurulacak. Ona göre fazla bir eksiği yoksa Gaziantep FK kadrosunda yer alabilir." ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANDI?
Beşiktaş, antrenmanlara ve maça çıkmayan Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığını ve oyuncunun MR'ının çekileceğini açıklamıştı. Ardından Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Günden güne derinleşen Rafa Silva krizinde oyuncunun futbolu bırakmak istediği iddia edilmiş ve menajerinde de açıklama gelmişti. Menajerlik şirketi Portekizli futbolcunun futbolu bırakmayı düşünmediği ancak sözleşme kuralları çerçevesinde Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirtmişti.
SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva krizine açıklık getirmişti.
Başkan Serdal Adalı'nın sözleri şu şekildeydi:
“FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM DEDİ, SONRA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ”
“Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.”
“BURASI BEŞİKTAŞ!”
"Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim." Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 öilyon euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!"
“KİMSE BÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPAMAZ”
"Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Kimse böyle bir saygısızlık yapamaz! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur. Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"
Sergen Yalçın ise şöyle konuşmuştu:
“KİMSEYİ İDARE ETMEDİĞİM KADAR ONU İDARE ETTİM”
"Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım."
“TOPARLAMAYA ÇALIŞTIK AMA…”
"Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."
“RAFA SILVA'YA KAPIMIZ AÇIK”
"Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı. Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz."
“MENAJERİ KULÜBÜ TEHDİT ETTİ”
"Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar..."