Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi

Polis adaylarını yakından ilgilendiren başvuruda, iptali istenen madde, Polis Meslek Eğitim Merkezi Yönetmeliği’nin 8. Maddesi'nin 1. Fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alıyor.

İşte, iptali istenen o madde: “Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir (Danıştay İkinci Dairesinin 24/10/2023 tarihli ve E.:2023/3406 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare: soruşturma veya) kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.”

Hakkında, ilgili maddede yer alan suçlarla ilgili herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunan kimse polis olamıyor. Daire’nin, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, 29. Dönem polis meslek merkezine alınacak alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan değerlendirme ve seçme işlemleri sonucunda başarılı olan davacının Erzincan POMEM'e kaydı yapıldı. Ardından, öğrenci hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında, “Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘özel belgede sahtecilik, kamu kurum kuruluşları ve tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan davacı hakkında soruşturma yürütüldüğü ve dosyanın halen derdest olduğu” ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine POEM Yönetmeliği’nde iptali istenen madde gerekçesiyle davacı öğrencinin ilişiği kesildi.

Davacı öğrenci, hakkında başlatılan soruşturmanın haksız şikayet nedeniyle kovuşturma aşamasına gelmeden POMEM'den ilişiğinin kesildiğini, bir daha polis okuluna giremeyecek olması sebebiyle ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu, açılan ceza soruşturmasının sebebinin; davacının kiracısı olan kişinin, tahliye taahhütnamesine attığı imzayı inkar etmesi ve imzanın sahte olduğu yönünde şikayetçi olması olduğunu belirtti. Davacı öğrenci, suç teşkil eden bir eyleminin olmadığını, ve hakkında POMEM'den atıldıktan sonda “Kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verildiğini, kendisini itham eden kiracıyla ilgili “iftira” suçu kapsamında iddianame düzenlendiğini kaydetti. POMEM'dan çıkartılan adayların bir daha POMEM giriş sınavına başvuruda bulunmayacaklarının da ilgili yönetmeliğin 21. Maddesi'nde yer aldığına dikkat çeken Danıştay 2. Dairesi, yaptığı başvuruda, Anayasa’nın 2. Maddesi'nde Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi de ‘belirlilik’ tir. Hukuk devletinde kişiler ve idare için kanuni düzenlemelerin açık, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, kamu otoritelerinin keyfi işlemlerine karşı koruyucu önlemler içermesi gerekliliği hukuki güvenliği de sağlayacaktır. Bu ilke, hukuk normlarının öngörülebilir olması ile birlikte hem bireylerin eylem ve işlemlerinde devlete güven duymalarını hem de devletin kanuni düzenlemelerinde söz konusu güven duygusunu zedelemekten kaçınmasını gerektirir. Eğitim merkezlerinde öğrenim görebilecek kişilerin nitelikleri ile eğitim merkezlerine giriş usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin hususlarda idareye düzenleme yetkisi tanıyan kural eğitim ve öğrenim hakkını sınırlamaktadır. Anılan hakka yönelik sınırlamanın Anayasa’nın 13. Maddesi gereğince kanuna dayalı olması gerekir.”