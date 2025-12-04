Habertürk
        ABD Başkanı Trump, ABD'de yaşayan Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor

        ABD Başkanı Trump, ABD'de yaşayan Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor

        ABD Başkanı Trump, ABD'ye yaşayan Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor. Trump, bir önceki açıklamalarına benzer ifadeler kullanarak Somali uyruklu göçmenlerin ABD'den gitmesi gerektiğini savundu, ve Minnesota için "Şu anda bir cehennem çukuru. Somalililer buradan gitmeli. Ülkemizi mahvettiler ve sürekli şikayet ediyorlar" dedi.

        Giriş: 04.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:13
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunarak, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söyledi.

        Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenleri yine hedef aldı.

        Trump, Minnesota için "Şu anda bir cehennem çukuru. Somalililer buradan gitmeli. Ülkemizi mahvettiler ve sürekli şikayet ediyorlar." dedi.

        Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar hakkında da konuşan Trump, "(Omar) Kongre üyesi olmamalı. Ülkemizden atılmalı." diye konuştu.

        Omar'ı "kendi ülkene dön" sözleriyle hedef alan Trump, eyaletteki Somali topluluğunu destekleyen Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i de "aptal" olarak nitelendirdi.

        Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

        Trump dün de "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtmiş, Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirmişti.

        GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ

        Göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atan Trump'ın bu girişimlerinden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

        Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

