3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"

Ankara'da, akıllara durgunluk veren olaya dönüşecek olan kaza, 4 Haziran 2023'te, saat 10.51 sıralarında Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Ankara ve İstanbul plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti. Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı.

ARACI İKİ İSİMDEN HANGİSİ KULLANIYORDU?

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Alkollü araç kullanmak ve kazaya neden olan 34 plakalı araçtan hastaneye götürülen iki isim de vardı: Hakan Canpolat ve Emre İrez. İşte tüm dava bu iki ismin “aracı kim kullanıyordu?” sorusu etrafında şekillendi.

KAZA NASIL OLDU?

Başlatılan soruşturma kapsamında önce kazanın nasıl olduğu tespit edildi. Soruşturmada ilk ulaşılan bilgilere göre kaza şöyle yaşandı: Olay günü saat 10.51 sıralarında Kızılcahamam–Çerkeş tünel çıkışında seyreden 34 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve 06 plakalı aile aracına hızla çarptı. Çarpışma öyle şiddetliydi ki: Fatih Aykış (sürücü), Irmak Ayancık (çocuk) ve Mehtap Ayancık (yolcu) olay yerinde yaşamını yitirdi.

BİRİ SAĞ ÖN KOLTUKTA DİĞERİ DIŞARDA BULUNDU Kazaya neden olan araçta yaralı kurtarılan Emre İrez araç içinde sağ ön koltuk ile torpido arasında sıkışmış halde bulundu. Hakan Canpolat ise aracın dışında yaralı haldeydi. İLK OLAY YERİ İNCELEME: SÜRÜCÜ EMRE DEĞİL Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ifadeleri dosyaya girdi. Dosyaya giren ifadelere göre 3 itfaiye ekibi: "Sürücü koltuğu boştu. Emre İrez, sağ ön yolcu kısmında torpido altında sıkışmıştı. Hakan Canpolat aracın dışındaydı, dolaşıyordu" dedi. Ambulans ekibi; "Sürücü koltuğunda kimse yoktu, bilinci kapalı Emre İrez sağ ön koltukta bulundu" ifadesini verirken, Jandarma personeli Batuhan Y., "Olay yerine vardığımızda sol şoför kapısı açıktı, Hakan aracın dışındaydı. Emre sağ tarafta torpido ile kapı arasında sıkışmıştı” dedi. Bu ifadeler, aracın sürücüsünün Emre olamayacağı yönünde savunma tarafından delil olarak sunuldu. ALKOL ORANLARI ŞAŞIRTTI Hastaneye kaldırılan Hakan Canpolat ve Emre İrez’in yapılan kontrollerde aşırı alkollü oldukları ortaya çıktı. Ortaya çıkan rapora göre Hakan Canpolat 2.9 promil, Emre İrez 2.19 promil alkollü (yasal sınır: 0.50) çıktı.

"TÜNEL ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLER EMRE’Yİ GÖSTERİYOR" Sanık Hakan Canpolat’ın avukatları, Kızılcahamam–Çerkeş tünel çıkışına ait kamera görüntülerinde direksiyonda Emre İrez’in, sağ ön koltukta ise Hakan Canpolat’ın bulunduğunun görüldüğünü savundu. Ayrıca tünel çıkışındaki PTS kayıtlarıyla da aracı süren kişinin Emre İrez olduğunu iddia ettiler. GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALDI Bu iddia üzerine olay öncesine ait güvenlik kamera görüntüleri de dosyada yer aldı. Savunmada sunulan kamera ve PTS görüntülerine göre aracı Emre İrez’in kullandığı iddia ediliyor. Görüntülere göre kazadan bir saat öncesi saat: 09.04.48'de, Kızılcahamam yolu çıkışında direksiyonda görülen kişinin Emre İrez olduğu görülüyor. 15 SANİYE ÖNCEKİ GÖRÜNTÜ Savunmak için sunulan görüntülerde kazadan hemen 15 saniyesi öncesine ait Çerkeş–Kızılcahamam Tüneli çıkışı PTS kayıtları da soruşturma dosyasına sunuldu. Dosyaya konulan görüntülere göre, kaza noktasına 250 metre kala kazadan saniyeler önce saat: 10.50.47’de direksiyonda Emre İrez olduğu iddia ediliyor. Kayıtlarda Emre İrez'in beyaz gömlekli, Hakan Canpolat'ın yolcu koltuğunda koyu renk kıyafetli olarak görüldüğü belirtiliyor. Tünelden çıktıktan saniyeler sonra yani saat: 10.51.00’de kaza gerçekleşiyor.

HAVA YASTIĞINDA EMRE’NİN DNA’SI ÇIKTI Kazadan sonra araç içinden alınan biyolojik örnekler, dosyanın en kritik bilimsel delillerinden birini oluşturdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, sürücü tarafındaki hava yastığından alınan kan ve doku örneklerinin tamamının Emre İrez’e ait olduğu tespit edildi. Bu bulgu, direksiyonun arkasında oturan kişinin çarpma anında hava yastığıyla temas eden kişi olduğu ihtimalini güçlendirdi. MAHKEMEDEKİ YENİ TANIKLAR "SÜRÜCÜ EMRE" DEDİ Mahkemede sürücü kimdi sorusuyla ilgili tanık ifadeleri dinlendi. Bu konuyla ilgili olay yerine giden 2 Jandarma personeli tanık olarak dinlendi. Kazada görevli Jandarma görevlisi Barış T. 16.01.2024 günü verdiği beyanında: “Emre'nin üzerinde uzun kollu beyaz renkli gömlek vardı. Kamera görüntülerini de izleyen bizzat benim. Görüntülerde aracı kullanan kişinin üzerinde açık renkli bir kıyafet görünüyor, sağ ön yolcu koltuğundaki kişinin üzerindeki kıyafet koyu renkli olarak görünüyor. Ben bu nedenle aracı kullanan kişinin Emre olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda direksiyondan alınan svap ve DNA örnekleri de Emre'ye ait çıkmıştır, çarpmanın etkisiyle Emre'nin sağ tarafa savrulduğunu tahmin ediyorum" diyerek bir sonraki duruşmada Emre’nin üzerinde beyaz gömlek olduğunu söyledi.

Tanık Jandarma görevlisi İsmet G. ise beyanında, "Emre çarpmanın etkisiyle de sağ tarafa savrulmuş olabilir" dedi. TRAFİK DAİRESİ RAPORU “Aracı kim kullanıyordu” sorusu bu kez bilimsel olarak rapor edilmesi için 24 Temmuz 2024 günü Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne tüm tutanaklar gönderilerek incelenmesi istendi. Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 7 sayfalık uzmanlık raporunda, kazanın oluş şekline ve araç içindeki yaralanmaların dağılımına ilişkin kritik değerlendirmeler yer aldı. Raporda özellikle Emre İrez’in yaralanma tipi, hava yastığı bulguları ve çarpma mekanizması üzerinden yapılan analizler öne çıktı. Raporda şu tespitler yapıldı: Sürücü hava yastığından alınan DNA örnekleri Emre İrez ile eşleşti. Adli Tıp’a göre yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin çoğu kazada baş-boyun travması yaşaması beklenirken, Emre’nin esas darbeyi göğüs-alt ekstremite bölgesinde almış olması “sürücü konumuyla uyumlu” bulundu. İKİSİ DE KABUL ETMEDİ Yargılama sürecinde iki şüpheli de aracı süren kişi olduklarını kabul etmedi. Hakan Canpolat, “Ben yolcuydum. Hamamdan çıkınca Emre aracı kullanıyordu. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi. Emre İrez, “Aracı hep Hakan kullandı. Hakan beni küfürle susturuyordu, direksiyondan kaldırmıyordu. Kaza anında uyuyordum, torpidonun altında uyandım” diye konuştu.