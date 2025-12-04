Habertürk
        Haberler Magazin Giray Altınok, 14 yıllık birikimini açıkladı - Magazin haberleri

        Giray Altınok, 14 yıllık birikimini açıkladı

        Ünlü oyuncu Giray Altınok, 'emeklilik' sorusuna 14 yıllık birikimiyle yanıt verirken, parasızlıktan dolayı 3 gün boyunca yemek yiyemediği günlere göndermede bulundu

        Giriş: 04.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:46
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Oyuncu Giray Altınok, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Tokat'ın Erbaa ilçesinden İstanbul'a geldiği günlerde yaşadığı zorluklardan söz ederken; "Bir seferinde 3 gün yemek yemedik" demişti. Altınok, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Kariyerine 2011'de başlayan Giray Altınok'a, "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusu yöneltildi. Altınok, bu soruya verdiği; "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, otomobilimizi aldık. Yeter çok şükür" cevabıyla zorlu geçen günlerine göndermede bulundu.

        Giray Altınok, 2018'de meslektaşı Cansu Diktaş ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl oğulları Emir dünyaya gelmişti.

        "BAĞIRA BAĞIRA AĞLADIM"

        Giray Altınok, İstanbul'a geldiği ilk dönemlerde ev arkadaşıyla birlikte geçirdiği zorlu dönemi şöyle anlatmıştı: Bir seferinde 3 gün yemek yemedik. Bakkaldan erzak istedim. Adam koca bir poşet erzak verdi. Bakkaldan çıkıp köşeyi dönünce hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağladım. Boğazıma dizildi ama o ekmek, o salam, o peynir... Dünyanın neresinde bir daha yemek yesem o kadar tatlı bir şey yiyemem. Sonra parasını ödedik. Adamla ahbap olduk. Böyle garip bir dostluğumuz da gelişti. O gün ‘kolay olmayacak’ dedim. Hakikaten de olmadı ama seni çok sağlam, böyle tırnakları toprağa geçen biri haline getiriyor o günler... Her şeyin kıymetini biliyorsun.

        Giray Altınok, kariyeri boyunca sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 23 yapımda rol aldı.

