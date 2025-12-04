Gençler sigortadan 'gereksiz sosyalleşme baskısından korunma' istedi

Fiba Sigorta'nın gençlere yönelik yaptırdığı Gençlerin Güvence Haritası araştırmasını anlatan Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, 15-29 yaş arası gençlerin sadece yüzde 6'sının sigorta ürünü satın aldıklarını söyledi. Erşan'ın verdiği bilgilere göre gençlerin yüzde 63'ü hayallerine ulaşacağını düşünüyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 72'si sigortayı 'Beklenmedik durumlarda hayatı kolaylaştırıyor" olarak tanımlıyor. Ancak sigortacıların sigortayı karmaşık anlattığını oysa sigortanın iyi, net, kısa ve anlaşılır anlatılmasını istiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 68'i ürünleri dijital kanallardan almayı ve buna da düşük maliyetli küçük küçük taksitlerle ulaşılmasını istiyor. Erşan gençlerin özel sağlık, deprem, araç ve trafik sigortasını bildiğini ve yüzde 16'sının araç ve kasko sigortası bulunduğunu yüzde 14'ünün ise Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olduğunu ve yüzde 14'ünün de özel sağlık sigortası olduğunu anlattı.