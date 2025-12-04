Habertürk
        Gençler sigortadan 'gereksiz sosyalleşme baskısından korunma' istedi

        Gençler sigortadan 'gereksiz sosyalleşme baskısından korunma' istedi

        Sigorta Sayfası Programı'nın bu haftaki konuğu Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan oldu. Erşan'ın verdiği bilgilere göre gençler deprem, doğal afetler, trafik ve gelir ile ruh sağlığı güvenliği istiyor. Çalışmadan gençlere sorulan, 'Sosyal hayat sigortası olsa hangi teminatları isterdin' sorusuna gereksiz sosyalleşme baskısından korunma, ne giydiğine karışılmama olarak cevap verildiğini anlatan Erşan, ayrıca harcanan zaman ve emek kaybı ile eğitimde hatalı tercihlerini geri alma istekleri olduğunu dile getirdi.

        Giriş: 04.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:44
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Fiba Sigorta'nın gençlere yönelik yaptırdığı Gençlerin Güvence Haritası araştırmasını anlatan Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, 15-29 yaş arası gençlerin sadece yüzde 6'sının sigorta ürünü satın aldıklarını söyledi. Erşan'ın verdiği bilgilere göre gençlerin yüzde 63'ü hayallerine ulaşacağını düşünüyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 72'si sigortayı 'Beklenmedik durumlarda hayatı kolaylaştırıyor" olarak tanımlıyor. Ancak sigortacıların sigortayı karmaşık anlattığını oysa sigortanın iyi, net, kısa ve anlaşılır anlatılmasını istiyor.

        Araştırmaya katılanların yüzde 68'i ürünleri dijital kanallardan almayı ve buna da düşük maliyetli küçük küçük taksitlerle ulaşılmasını istiyor. Erşan gençlerin özel sağlık, deprem, araç ve trafik sigortasını bildiğini ve yüzde 16'sının araç ve kasko sigortası bulunduğunu yüzde 14'ünün ise Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olduğunu ve yüzde 14'ünün de özel sağlık sigortası olduğunu anlattı.

        FİNANSAL ÖZGÜRLÜK ÖNE ÇIKIYOR

        Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 25'nin para kazanmak istediklerini yüzde 19'unun ise mutlu olmak istediğini açıklayan Erşan, araştırmaya yönelik şu bilgileri verdi: "Gençler, 30 yaşına kadar finansal özgürlüklerini kazanmak, seyahat etmek, otomobil sahibi olmak ve yüzde 33 oranında da kendi işini kurmak istiyor. Gençlerin önceliklerini analiz ettiğimizde yüzde 45 ile maddi güvence ve yüzde 38 ile özgürlük ve bağımsızlık vurgusu var. Fiziksel ve psikolojik sağlık ile iyi bir kariyer sahibi olmayı istiyorlar."

        BES'İ BİLİYORLAR AMA EMEKLİLİĞİ UZAK BULUYORLAR

        Erşan, gençlerin emeklilik yaşını çok uzak buldukları için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmayı düşünmediklerini ancak BES'i bildiklerini söyledi.

        Çalışmadan gençlere sorulan, 'Sosyal hayat sigortası olsa hangi teminatları isterdin' sorusuna gereksiz sosyalleşme baskısından korunma, ne giydiğine karışılmama olarak cevap verildiğini anlatan Erşan, ayrıca harcanan zaman ve emek kaybı ile eğitimde hatalı tercihlerini geri alma istekleri olduğunu dile getirdi. Erşan araştırmadan yola çıkarak yeni ürün dizaynına başladıklarını ifade etti.

