Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi

        İzmir'de 20 bölgeye, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Konak Atatürk Meydanı'na yerleştirilen şok cihazını tanıttı.

        Cihazın ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar hayat kurtaracağını anlatan Kul, kent genelinde meydan, metro istasyonu, vapur iskelesi, otobüs aktarma merkezleri, büyük çarşılar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 bölgeye bunun konuşlandırıldığını söyledi.

        Kul, 112 acil sağlık ekiplerinin vaka ulaşım süresinin 6 ila 8 dakika arasında değiştiğini belirterek, ani kalp durmalarında geçen her bir dakikanın hayatta kalma ihtimalini yüzde 7 ile 10 oranında etkilediğini ifade etti.

        70 BİN İZMİRLİYE EĞİTİM VERİLDİ

        Bu nedenle müdahalenin hızlandırılmasının hayati gereklilik olduğunu vurgulayan Kul, "Hasta düştüğü an eğitim almış kişi gelecek, hastamızın kardiyak bir müdahaleden dolayı mı, yoksa başka bir sağlık sorunundan dolayı mı düştüğünü belirleyecek. Hayati bulgularına bakacak. Kalbinin durduğunu tespit ettikten sonra cihazı alacak. Zaten burada kullanım bilgileri de mevcut. Uygulamayı birebir yapacak" bilgisini verdi.

        Kul, ilk yardım yönetmeliğine 5 yıl önce eklenen OED eğitimleri sayesinde bugüne kadar yaklaşık 70 bin İzmirliye eğitim verdiklerini sözlerine ekledi. Sağlık Bakanlığı onaylı 16 saatlik sertifikalı temel ilk yardım eğitimi ve OED kullanım eğitimi alanlarca kullanılabilecek cihazlar, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar veriyor, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlamak için kalbe elektriksel şoku vermeyi sağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali