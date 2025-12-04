Galatasaray'da Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!

Son haftalarda hem rakipleriyle hem de art arda yaşanan sakatlık ve cezalı oyuncu sorunlarıyla mücadele eden Galatasaray’da, bu zorlu dönemin en kazançlı isimlerinden biri Kazımcan Karataş oldu.

Milli maç arasıyla itibaren rotasyon hem sakatlıklar hem de cezalarla birlikte tepetaklak olurken Buruk, Kazımcan'a bu arayı iyi değerlendir mesajını da iletti.

Kazımcan sezon başından bu yana hem Galatasaray'da sıkı çalıştı hem de Galatasaray idmanlarının dışında haftanın en az iki günü ilave çalışmalar yaptı.

Uyku düzeni, beslenme alışkanlıklarını da bir düzene oturtan Kazımcan milli maç arasında mental olarak da kendisini hazırladı ve bu kritik süreçte formayı kaptı.