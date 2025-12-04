Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!

        Son dönemde rakipler kadar sakatlık ve cezalılarla da mücadele eden Galatasaray'da Kazımcan Karataş ayağına gelen iyi değerlendirdi.

        Giriş: 04.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:55
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Son haftalarda hem rakipleriyle hem de art arda yaşanan sakatlık ve cezalı oyuncu sorunlarıyla mücadele eden Galatasaray’da, bu zorlu dönemin en kazançlı isimlerinden biri Kazımcan Karataş oldu.

        Genç sol bek, kendisine gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek teknik heyetin güvenini kazanmayı başardı.

        Yaz aylarında Gaziantep FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in kapısından dönen Kazımcan'la Okan Buruk da yakından ilgilendi.

        Buruk'un Ismael Jakobs ve Eren Elmalı'nın ardından rotasyonda 3. sırada bulunan genç futbolcuya "Kendini hazır tut, zamanın gelecek" dediği öğrenildi.

        Milli maç arasıyla itibaren rotasyon hem sakatlıklar hem de cezalarla birlikte tepetaklak olurken Buruk, Kazımcan'a bu arayı iyi değerlendir mesajını da iletti.

        Kazımcan sezon başından bu yana hem Galatasaray'da sıkı çalıştı hem de Galatasaray idmanlarının dışında haftanın en az iki günü ilave çalışmalar yaptı.

        Uyku düzeni, beslenme alışkanlıklarını da bir düzene oturtan Kazımcan milli maç arasında mental olarak da kendisini hazırladı ve bu kritik süreçte formayı kaptı.

        Önce Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu futbol ve hırsıyla dikkat çeken genç futbolcu derbide de Galatasaraylıların takdirini kazandı.

        Diğer yandan Galatasaray, derbi karşılaşmasında tribünden fırlatılan bir çakmağın gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Kazımcan Karataş için savcılığa resmi başvuruda bulundu.

        Oyuncu da avukatı aracılığıyla saldırının “kasten adam yaralama” niteliği taşıdığı gerekçesiyle ayrı bir suç duyurusu yaptı.

        Güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda çakmağı sahaya atan kişinin M.G. olduğu tespit edildi.

        Söz konusu taraftarın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu uyarınca daha önce 1 yıl boyunca statlara giriş yasağı aldığı bildirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada, failin 1 yıllık cezasının bulunduğunu hatırlatarak, “Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

