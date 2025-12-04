Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!

Habertürk
        İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği ortaya çıktı. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı

        Giriş: 04.12.2025 - 08:54 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:02
        İstanbul’da, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nda yaşanan akıllara durgunluk veren hırsızlık olayında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

        AKILALMAZ SOYGUNUN DETAYLARI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay Cumhuriyet Savcısı'nın 1 Aralık günü yaptığı olağan denetim sırasında fark edildi. Savcıların kasayı açtırmasıyla da hırsızlık olayı ortaya çıktı. İşte 147 milyon TL'lik vurgunun detayları...

        GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

        Emanet odasında bulunan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çaldıktan sonra, eşiyle birlikte 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere’ye uçakla kaçan şüpheli Erdal Timurtaş, soygunu 13 Kasım günü gerçekleştirdi.

        MESAİ BAŞLAMADAN ADLİYEYE GELDİ

        Adliye binasının girişinden tüm katlarına kadar güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Görüntülerde Timurtaş'ın, 13 Kasım sabahı mesai başlamadan adliyeye geldiği belirlendi.

        MARKET ARABASIYLA ALTINLARI TAŞIDI

        Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre Erdal Timurtaş, planladığı şekilde anahtarı kullanarak sabah 07.40 sıralarında emanet odasına girdi. Kasaları boşalttıktan sonra altın ve gümüşleri adliyede evrak taşımakta kullanılan alışveriş arabasına yükledi.

        SİYAH POŞETLERLE DIŞARI ÇIKARTTI

        Daha sonra bu değerli ziynetleri, siyah poşetlerle sarıp adliye binasından dışarı çıkarttığı tespit edildi.

        6 GÜN SONRA YURT DIŞINA KAÇTI

        Araştırmalarda Timurtaş'ın mart ayında İngiltere vizesi aldığı bilgisine ulaşıldı. Çaldığı altın ve gümüşleri satmış olabileceği yönündeki iddialar değerlendirilirken, zanlının kullandığı anahtarın kendisinde bulunan yedek anahtar mı yoksa usulsüz şekilde elde edilen bir kopya mı olduğu da inceleniyor.

        İŞTE ÇALDIĞI ZİYNET EŞYALARI

        Adli emanette yapılan ayrıntılı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçe, 7 arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 Ata altın ve 6 gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınan altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        #Erdal Timurtaş
        #Son dakika haberler
