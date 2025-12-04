Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpeder damat kavgası kanlı bitti Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kayınpeder damat kavgası kanlı bitti... Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!

        Aksaray'da, 52 yaşındaki Mevlüt A., tartıştığı damadı 29 yaşındaki Mahsun Tan'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Tan, göğsüne saplanan bıçakla hastaneye götürüldü. Tan'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Mevlüt A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da kan donduran olay, sabah saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1652 Sokak'ta meydana geldi.

        Mahsun Tan (29), eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada, kayınpederi Mevlüt A. (52) ile tartışmaya başladı.

        DAMADINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tan, ağır yaralandı.

        REKLAM

        KALBİNDEKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tan, göğsüne saplanan bıçakla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Hastanede göğsündeki 12 santimlik bıçak çıkarılan Tan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yandan Mevlüt A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin