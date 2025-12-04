Kayınpeder damat kavgası kanlı bitti... Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!

Aksaray'da kan donduran olay, sabah saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1652 Sokak'ta meydana geldi.

Mahsun Tan (29), eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada, kayınpederi Mevlüt A. (52) ile tartışmaya başladı.

DAMADINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tan, ağır yaralandı.

REKLAM

KALBİNDEKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tan, göğsüne saplanan bıçakla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede göğsündeki 12 santimlik bıçak çıkarılan Tan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yandan Mevlüt A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.