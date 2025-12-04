Habertürk
        Anket: Avrupalıların yarısı Donald Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor

        Anket: Avrupalıların yarısı Donald Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor

        Fransa merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan anket, Avrupalıların neredeyse yarısının ABD Başkanı Donald Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak gördüğünü ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:51
        
        Paris merkezli düşünce kuruluşu Le Grand Continent tarafından Cluster 17 araştırma şirketine yaptırılan ve 9 Avrupa ülkesini kapsayan ankette katılımcılar, Rusya ile Avrupa arasında bir savaş riskinin yüksek olduğu ve ülkelerinin bu savaşta savunma konusunda yetersiz kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

        Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Portekiz, Hırvatistan, Belçika ve Hollanda’da yapılan ankette katılımcıların yüzde 74’ü ülkelerinin Avrupa Birliği'nde (AB) kalmayı sürdürmesi gerektiğini belirtirken, İngiltere’nin Birlikten ayrılmasının da kıtaya zarar verdiği görüşünü paylaştı.

        Ankete göre 9 ülkede Avrupalıların ortalama yüzde 48'i Trump’ı açık bir düşman olarak nitelerken, bu oran Belçika’da yüzde 62, Fransa’da yüzde 57, Hırvatistan’da yüzde 37, Polonya’da ise yüzde 19 oldu.

        Buna karşılık yine katılımcıların yüzde 48'i AB'nin Trump yönetimiyle ilişkilerinde "uzlaşı ve denge" politikası izlemesi gerektiği görüşünde.

        Öte yandan, anketi cevaplayanların yüzde 51’i Rusya ile doğrudan savaş riskinin "yüksek", yüzde 18'i ise "çok yüksek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Avrupalıların yüzde 69'u Rusya ile olası bir savaş durumunda ülkelerinin kendilerini savunamayacağı görüşünü paylaştı.

        Savunma konusunda ülkesine en çok güvenen Fransızlarda ise bu oran yüzde 44'te kaldı.

