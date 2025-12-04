Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Başkentte kontrollü su dönemi | Son dakika haberleri

        Başkentte kontrollü su dönemi

        Ankara'da barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle suyun kontrollü verileceği açıklandı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:22
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Akçay, kentte son dönemde yaşanan su kesintilerine ve barajlardaki doluluk oranının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Barajlarda yaklaşık 210 milyon metreküp su bulunduğunu bildiren Akçay, Eğrekkaya ve Akyar barajları ile Çamlıdere Barajı'ndaki "ölü hacimlerden su alınabilmesi" için çalışmalar yapıldığını aktardı.

        Ankaralılardan su kullanımında daha fazla tasarruflu olmalarını beklediklerini dile getiren Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Akçay, 2024'ün ikinci yarısından bu yana yaklaşık 18 aydır süren kuraklığın bir yıl daha devam etmesi halinde ne tür sorunların ortaya çıkacağını değerlendirdiklerini belirterek, rezervlerin azaldığını ancak Kesikköprü Barajı'ndan alınan suyu önemli derecede artırdıklarını anlattı.

        Ankara'nın günlük su tüketiminin ortalama 1 milyon 300 bin metreküp olduğu bilgisini veren Akçay, bunun 600 bin metreküpünü Kesikköprü Barajı'ndan aldıklarını, kalan 700 bin metreküpün ise Gerede Tüneli, Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarından karşılanabileceğini söyledi.

        "SUYUN SINIRLI OLDUĞUNU BİLEREK DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

        Son zamanlardaki kuraklık sorununa dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yaşanan kuraklık aynı düzeyde sürerse, elimizdeki suyu günde ortalama 1 milyon 300 bin metreküp verecek şekilde kullanarak 2026 yılının sonuna kadar idare edebileceğimizi öngörüyoruz. Elimizdeki suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor. Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım, eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz. Vatandaşımızın da dikkatli olması gerekiyor."

        Akçay, başkentte son dönemde yaşanan kesintilerin çoğunun arızalardan kaynaklandığını, su hatlarının eski olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

        Gelecek yıl su tarifesine zam yapılmayacağını duyuran Akçay, "Enflasyona oranla otomatik olarak artıyor. 15 ila 30 metreküp su tüketen aboneler için konutlarda su tarifesi fiyatını artırdık. Abonelerimizin daha makul seviyelerde kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Genel olarak baktığımızda bu metreküpün üzerinde tüketen abonelerimizin havuz doldurduklarına, bahçe suladıklarına, araba yıkadıklarına şahit oluyoruz." dedi.

        KURAKLIK NEDENLİ KESİNTİLER DUYURULARDA

        Öte yandan ASKİ'nin internet sitesinde su kesintileri duyurularında, Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı, Büğdüz Mahallesi Sanayi bölgesinin bir kısmı -Güzelhisar Mahallesi Sanayi bölgesinin bir kısmı ile Çınar Mahallesi'nde su kesintilerinin yaşanacağı belirtilerek, "Sayın abonelerimiz, Mevsimsel kuraklık nedeniyle barajlarımızdaki su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız." denildi.

