Burak Altay: Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', bu akşam, yeni gelişmelerle ekranlara gelecek.

Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Burak Altay, Habertürk’e verdiği röportajda; ‘Veliaht’ta canlandırdığı 'Recep' karakterine nasıl hazırlandığını, rolün kendisine yaşattığı zorlukları, setin atmosferini, oyunculuğa dair bakışını ve izleyicilerden aldığı tepkileri anlattı.

"BERABER İNŞA EDİYORUZ" * Her dizi ya da film için hazırlık süreci farklıdır. 'Recep' karakterine nasıl hazırlandınız? 'Recep'i çalışırken önce onun 'niye böyle biri olduğunu' anlamaya çalıştım. Çünkü motivasyonunu bilmediğin bir karakteri oynayamazsın. Geçmişi hayal kırıklıklarıyla dolu; kayıpların sertleştirdiği bir adam. Ben hep karakteri savunacak yerleri ararım. 'Recep'in acısını, öfkesini, sessizliğini önce kendime oturttum. Bu süreçte yönetmenimiz Sinan Öztürk'ün kurduğu dünya çok işime yaradı. Sinan, oyuncuya nefes alacak alan bırakan biri. Yönlendirmeleri net, atmosferi çok iyi kuruyor, ikinci ekipteki yönetmenimiz Barbaros da öyle... Beraber inşa ediyoruz. * Senaryoda 'Recep'i ilk okuduğunuzda onu nasıl tanımladınız? Bu rolün sizin için en keyifli ve en zor yanları nelerdi? Senaryoyu ilk okuduğumda; "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var" dedim. Keyifli tarafı da buydu zaten. 'Recep', dışarıdan bakınca sert bir karakter... Şiir yazıyor, beste yapıyor ama yeri gelince gaddar da... Ne var ki içinde oldukça yumuşak, kırılmış, fakat bunu göstermeyen biri. En zor tarafı ise duyguyu göstermeden hissettirmek. İnce bir çizgi bu. İmaj Fotoğrafları: Tolga Yaşar "BİR 'SAĞ KOL' OLARAK GÖRMEDİM" * 'Recep' karakterinin sizin yorumunuzla farklı bir boyut kazandığını düşünüyor musunuz? Bilmem, belki... Ama şunu söyleyebilirim: Ben 'Recep'i sadece bir 'sağ kol' olarak görmedim. İlk olarak 'Erkan' ile bunu kodladık. Kendine göre bir devri olan, kendi savaşını taşıyan bir adam olarak düşündüm. Senaristimiz Tunahan Kurt'un yazdığı dünyada bunun karşılığı var zaten. Ben sadece onun altını derinleştirmeye çalışıyorum.

* 'Recep', 'Yahya' ile bir hayli yakın. Bu sadakat ve güven ilişkisinin seyirciye geçmesi için nasıl bir yol izlediniz? 'Recep' ve 'Yahya'nın ilişkisi duygusallıktan değil, ortak bir yaradan besleniyor. İkisinin de motivasyonu aynı: İntikam, güç, otogarın başına geçmek. Bu bağ sahneye otomatik olarak yansıyor. Biz bunu oynarken 'iki kardeş gibi' değil, 'aynı yangından geçmiş iki adam' fikriyle yaklaştık. "İKİ KIRIK ADAM" * Sizce 'Recep' ile 'Yahya' arasındaki bağın temelinde ne var? Kayıp, kırgınlık ve zorunlu bir ortaklık. Hayatta herkesle ittifak kurmazsın. 'Recep' ile 'Yahya', birbirlerini yükseltmeyi seçmiş iki kırık adam. * Erkan Kolçak Köstendil ile aranızdaki güçlü etkileşim çok konuşuldu. Bu uyumu neye bağlıyorsunuz? Erkan, çok rahat oynayan biri. Çok yetenekli, sadece kendisiyle ilgilenen bir oyuncu değil. Sahneyi boğmuyor, paylaşıyor. O zaman zaten kimya oluşuyor. "BİZE HAZIR BİR ZEMİN SUNUYOR" * 'Veliaht' setinin atmosferi nasıl? En çok kimlerle iyi anlaşıyorsunuz? Setin genel olarak düzgün bir atmosferi var. Bu da Yamaç Okur'un yapım anlayışından geliyor. Disiplinli ama insancıl bir ortam. Çok profesyonel bir ekip. Herkes işini biliyor. Yönetmen–senarist–yapım üçgeni sağlam olunca oyuncu rahat çalışıyor. Sinan, Yamaç ve Tunahan'ın kurduğu dünya bize hazır bir zemin sunuyor. Cast'ın enerjisi de temiz. Bu iş ekip işi, tek kişinin başarısı olmaz. * Sizce 'Recep', ilerleyen bölümlerde izleyicilerle daha güçlü bir bağ kuracak mı? Bence evet. Çünkü 'Recep'in amacı büyük ve net. O amaç büyüdükçe karakterin duygusu da yavaş yavaş açılacak. Tunahan, bunu güzel kurmuş.

"RECEP İÇİN DUYGU GÖSTERMEK ZAYIFLIK GİBİ" * 'Recep’in duygusal tarafını görecek miyiz, yoksa tamamen stratejiyle hareket eden bir karakter mi? O taraf var ama 'Recep' için duygu göstermek zayıflık gibi. Bu yüzden içi dolu ama dışı sert. Ben bunu oynamayı seviyorum: İçerisi kaynıyor ama yüzünde belli etmiyor. Strateji tarafı da var tabii ki; her ikisini de duruma göre, zamanla hikâyenin gidişine göre görürüz.