        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü! | Son dakika haberleri

        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!

        Diyarbakır'da 5 çocuğunun annesi Evin Demirtaş'ı öldüren cani Abdullah Şehmusoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Korkunç cinayette Şehmusoğlu'nun, daha önce de önceki eşini ve 1 kişiyi daha öldürüp, 1974'te genel aftan yararlandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:49
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 5 çocuğunun annesi Evin Demirtaş’ı (47) sokakta tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şehmusoğlu (71), ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre Şehmusoğlu’nun, daha önce de önceki eşini ve 1 kişiyi daha öldürüp, 1974’te genel aftan yararlandığı ortaya çıktı.

        PUSU KURDU, ÖLDÜRDÜ

        Olay, 22 Ekim 2024’te Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Şeyhmusoğlu ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Şeyhmusoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takip ederek geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş’ı görünce yaklaşıp yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Silahı fark eden Evin Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Abdullah Şeyhmusoğlu, peşine düştüğü Demirtaş’ı art arda ateş ederek vurdu. Abdullah Şeyhmusoğlu kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Evin Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, Abdullah Şeyhmusoğlu’nun kıraathanede beklediği ve Demirtaş’a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir hafta sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı tabancayla saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şeyhmusoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BAŞKASIYLA EVLENDİĞİNİ SÖYLEDİ, REFLEKSLE SIKMAYA DEVAM ETTİM"

        Abdullah Şeyhmusoğlu’nun ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan yargılandığı dava, Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Abdullah Şehmusoğlu, maktul Evin Demirtaş’ın kardeşi Fatma Çelebi ile çocukları, taraf avukatları ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi avukatı katıldı. Abdullah Şehmusoğlu, savunmasında olay gününü anlatarak, “Eşimle 1994 yılında evlendik, 30 yıldır beraberiz. Son 3 yıl onda bir tuhaflık vardı, evi sattı, küsüp gitti. Benim eşimle zaten temasım ve irtibatım yoktu. Çocuklarım annesiyle konuşmuş, çocuklarıma da ‘Ben evlendim’ demiş. 30 yıldır devam eden imam nikahımız vardı, resmi nikahımız yoktu. 5 ortak çocuğumuz vardır. Ben onu bulmaya çalıştım. Aracımda bir arıza vardı, olay günü dükkana gidip parça bulmaya çalışıyordum. Sonra kahvehanede oturup çay içtim, eşimin karşıdan geldiğini gördüm. Beni görüyordu, 2 metre kadar yanıma geldi. Ben ona ‘Senin bu söylediklerin doğru mudur’ dedim. Bana ‘Evet ben biriyle evlendim, seninle ilgim kalmadı, şerefin ve namusun varsa bir daha karşıma çıkma’ dedi. ‘Bunu bana nasıl yaparsın’ deyince, ‘Elinden geleni ardına koyma, evlendiğim kişi senden daha gençtir’ dedi. Bunu duyunca dünyam başıma yıkıldı, gözüm karardı. O anki ruh halimle bırakıp gitmeye çalıştım, arkasından gittim durmadı. Durdurmaya çalıştım, silahı çektim. ‘Dur, sen ne için böyle yaptın’ dedim. Bana ‘Sen erkek misin, cesaretin var mı silahı sıkmaya’ dedi. Ben de o an 2 tane sıktım, yere düştü. Refleksle sıkmaya devam ettim, ‘Allah’tan korkmadın mı, merhametin yok mu, hiç utanmadın mı’ dedim” dedi.

        EVİN’E 17 EL ATEŞ ETMİŞ

        Şeyhmusoğlu’nun savunması ve tanıkların dinlenmesinin ardından, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Evin Demirtaş’ın marketten alışveriş yapıp evine doğru gittiği sırada sanık Abdullah’ın maktulün karşısına çıktığı ve sanığın üzerinde bulunan silahla Evin’i vücudunun muhtelif yerlerine önce 3-4 el, sonra şarjör değiştirerek toplamda 17 el ateş ederek kasten öldürdüğü belirtildi. Mütalaada ayrıca Evin Demirtaş’ın 3 çocuğundan alınan beyanlarında babalarından şikayetçi olmadıklarını beyan ettikleri, olaya dair kamera görüntülerinin de bulunduğu, Şeyhmusoğlu’nun yakalandığında olayda kullandığı silahı da teslim ettiği ve olay yerinde bulunan 17 merminin hepsinin teslim edilen tabancadan ateşlendiğinin tespiti yer aldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ve avukatların savunmaların ardından sanık Abdullah Şehmusoğlu hakkında, maktul Evin Demirtaş'a yönelik sabit görülen ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan, eylemine uyan TCK'nın 82/1-f maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        DAHA ÖNCE DE EŞİNİ VE 1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP, AFTAN YARARLANMIŞ

        Mahkeme heyeti, ayrıca Şeyhmusoğlu’nun haksız tahrik koşullarının uygulanmasına yer olmadığına, sanığın daha önce eşini ve başka bir kişiyi öldürüp 1974 yılındaki genel aftan faydalanarak serbest kaldığına dair beyanı, 17 el ateş ederek ortaya koyduğu yoğun kast ve eylemin işleniş biçiminin vahameti, soğukkanlılığı, pişmanlık göstermeyişi dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından, takdiren TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Şehmusoğlu’nun ayrıca silah bulundurma suçunu işlediğinin tespiti, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak 2 yıl hapis ve 50 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

