1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 5 çocuğunun annesi Evin Demirtaş’ı (47) sokakta tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şehmusoğlu (71), ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Şehmusoğlu’nun, daha önce de önceki eşini ve 1 kişiyi daha öldürüp, 1974’te genel aftan yararlandığı ortaya çıktı.

Olay, 22 Ekim 2024’te Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Şeyhmusoğlu ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Şeyhmusoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takip ederek geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş’ı görünce yaklaşıp yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Silahı fark eden Evin Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Abdullah Şeyhmusoğlu, peşine düştüğü Demirtaş’ı art arda ateş ederek vurdu. Abdullah Şeyhmusoğlu kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Evin Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Abdullah Şeyhmusoğlu’nun kıraathanede beklediği ve Demirtaş’a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir hafta sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı tabancayla saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şeyhmusoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BAŞKASIYLA EVLENDİĞİNİ SÖYLEDİ, REFLEKSLE SIKMAYA DEVAM ETTİM"

Abdullah Şeyhmusoğlu’nun ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan yargılandığı dava, Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Abdullah Şehmusoğlu, maktul Evin Demirtaş’ın kardeşi Fatma Çelebi ile çocukları, taraf avukatları ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi avukatı katıldı. Abdullah Şehmusoğlu, savunmasında olay gününü anlatarak, “Eşimle 1994 yılında evlendik, 30 yıldır beraberiz. Son 3 yıl onda bir tuhaflık vardı, evi sattı, küsüp gitti. Benim eşimle zaten temasım ve irtibatım yoktu. Çocuklarım annesiyle konuşmuş, çocuklarıma da ‘Ben evlendim’ demiş. 30 yıldır devam eden imam nikahımız vardı, resmi nikahımız yoktu. 5 ortak çocuğumuz vardır. Ben onu bulmaya çalıştım. Aracımda bir arıza vardı, olay günü dükkana gidip parça bulmaya çalışıyordum. Sonra kahvehanede oturup çay içtim, eşimin karşıdan geldiğini gördüm. Beni görüyordu, 2 metre kadar yanıma geldi. Ben ona ‘Senin bu söylediklerin doğru mudur’ dedim. Bana ‘Evet ben biriyle evlendim, seninle ilgim kalmadı, şerefin ve namusun varsa bir daha karşıma çıkma’ dedi. ‘Bunu bana nasıl yaparsın’ deyince, ‘Elinden geleni ardına koyma, evlendiğim kişi senden daha gençtir’ dedi. Bunu duyunca dünyam başıma yıkıldı, gözüm karardı. O anki ruh halimle bırakıp gitmeye çalıştım, arkasından gittim durmadı. Durdurmaya çalıştım, silahı çektim. ‘Dur, sen ne için böyle yaptın’ dedim. Bana ‘Sen erkek misin, cesaretin var mı silahı sıkmaya’ dedi. Ben de o an 2 tane sıktım, yere düştü. Refleksle sıkmaya devam ettim, ‘Allah’tan korkmadın mı, merhametin yok mu, hiç utanmadın mı’ dedim” dedi.