Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim, çok kıymetli engelli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün aramızda bulunan misafirlerimize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında tüm engelli kardeşlerimizin, dostlarımızın, büyüklerimizin Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan tüm engellilerimize buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

"NE YAPIYORSAK SAMİMİYETLE YAPIYORUZ"

Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, yeni adımlar atmak devlet olarak bizim birinci önceliğimizdir. Yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak yine bizim temel mesuliyetimizdir. Engellilere dönük politika ve faaliyetler konusunda hamd olsun çok iyi bir karneye sahibiz. Engelli kardeşlerimizin haklarını yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz. Şüphesiz biz 'kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Ne yapıyorsak samimiyetle aşkla yapıyoruz.