Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ne yapıyorsak samimiyetle aşkla yapıyoruz." diyen Erdoğan, "Sosyal hizmet ve politikalar konusunda üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz. 2002'de engellilerin sosyal hayata katılımı sınırlıydı. Bu düzene itiraz ettik, sistemi yeniden inşa ettik." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim, çok kıymetli engelli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün aramızda bulunan misafirlerimize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında tüm engelli kardeşlerimizin, dostlarımızın, büyüklerimizin Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan tüm engellilerimize buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.
"NE YAPIYORSAK SAMİMİYETLE YAPIYORUZ"
Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, yeni adımlar atmak devlet olarak bizim birinci önceliğimizdir. Yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak yine bizim temel mesuliyetimizdir. Engellilere dönük politika ve faaliyetler konusunda hamd olsun çok iyi bir karneye sahibiz. Engelli kardeşlerimizin haklarını yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz. Şüphesiz biz 'kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Ne yapıyorsak samimiyetle aşkla yapıyoruz.
"DÜŞÜNCEMİZİN MERKEZİNDE DAİMA İNSAN VAR"
Tarihte ne yaparsanız yapın değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bu gerçekleri hiçbir ekol görmezden gelemez. Bunlardan biri adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkuresine sahip olmamızdır. Coğrafyamızın neredeyse her karışında sadece şehirleri inşa etmekle kalmadık, kalpleri de ihya ettik. Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan var. Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca çalışacağız.
"SOSYAL HİZMETTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"
Sosyal hizmet ve politikalar konusunda üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz. 2002'de engellilerin sosyal hayata katılımı sınırlıydı. Bu düzene itiraz ettik, sistemi yeniden inşa ettik. 2005 yılında engelliler ile ilgili kanunu yürürlüğe koyarak bu alanda çok güçlü bir adım attık. Sosyal hizmette üzerimize düşeni yaptık. Engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık. Kamuda 83 bin engelli bireyi istihdam ediyoruz. Özel sektörde de engelli kardeşlerimizin istihdamını destekledik.
"AYRIMCILIĞI ORTADAN KALDIRDIK"
2002'de kamuda sadece 5 bin engelli istihdam ediliyordu. Bu sayı 15 kattan fazla artarak 83 bine yaklaştı. 2002'de yalnızca 5 bin kişi evde bakım olanağından yararlanırken bugün 520 bin vatandaşımız yararlanıyor. Engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı da ortadan kaldırdık. 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planımızın hazırlıklarına da başlandı. "