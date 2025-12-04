İsrail'in 2026 yılında düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabileceği bildirildi.

Kararın ardından; İspanya, Hollanda, İrlanda ve Slovenya yarışmadan çekildiklerini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise yaptığı açıklama ile Eurovision'a katılacaklarını dile getirirken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, karardan ötürü memnun olduklarını söyledi. Herzog "İsrail'in yanında duranlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in katılıp katılmayacağının Avrupa Yayın Birliği Yönetim Kurulu'nda oylanması bekleniyordu.

EBU tarafından alınan karar uyarınca İsrail yarışmaya katılabilecek.

"EUROVISION BİR ŞARKI YARIŞMASI DEĞİL"

İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE'nin Başkanı Jose Pablo Lopez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "EBU Meclisinde yaşananlar, Eurovision'un bir şarkı yarışması değil, jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu doğruluyor." ifadelerine yer verdi.

Festivalden çekilme kararı aynı zamanda RTVE'nin, 16 Mayıs 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Eurovision 2026 finalini ve 12-14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yarışmanın yarı finallerini yayımlamayacağı anlamına geliyor.

"Gazze'deki can kayıpları nedeniyle İrlanda'nın katılımı vicdanen kabul edilemez" İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Eurovision 2026'ya katılmasına karar verilen Cenevre'deki EBU Kış Genel Kurulu ardından RTE'nin duruşu değişmedi. RTE, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak ve yayımlamayacak." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Gazze'deki korkunç can kaybı ve çok sayıda sivilin hayatını riske atan insani kriz nedeniyle, İrlanda'nın katılımının vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden ve uluslararası gazetecilerin bölgeye girişinin halen engellenmesinden derin endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi. "Gazze'deki ciddi insani acılar, savunduğumuz değerlerle bağdaşmıyor" Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS, yaptığı açıklamada, bu kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığı belirtilerek, mevcut koşullar altında katılım sağlamalarının, kamusal değerlerle bağdaşmayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı. Açıklamada, "AVROTROS, 12 Eylül 2025'te, Gazze'deki ciddi insani acıların, basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın son edisyonunu çevreleyen siyasi müdahalelerin, savunduğumuz değerlerle bağdaşmadığını belirtmiştir. Bu bağlamda AVROTROS, İsrailli yayın kuruluşu KAN'ın bu yılki yarışmaya katılımının, kamu yayıncısı olarak sorumluluklarımızla artık bağdaşamayacağı sonucuna varmıştır. Güvenilirlik, bağımsızlık ve insanlık bizim yol gösterici ilkelerimizdir." denildi.

"Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük" Slovenya Radyo ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın katılımını onaylamadığını ancak şimdi İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söyledi. Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve bölgeye hala gazetecilerin giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." dedi. İzlanda katılımını sorguluyor İzlanda yayın kuruluşu RUV'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda İzlanda'nın katılımını sorgulayacağı ifade edilmişti. Açıklamada, İzlanda'nın Gazze'deki insani durumu göz önünde bulundurarak, Avrupa'daki yarışmaya ilişkin genel tutuma dahil olacağı belirtilmişti. RUV Yönetim Kurulu, İsrail'in gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasının yasaklanmasını isterken. İsrail'in yarışmaya katılması halinde İzlanda'nın da katılıp katılmayacağı henüz belirlenmedi. Almanya, İsrail'in ihracı durumunda yarışmayı boykot tehdidinde bulunmuştu Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.