        Son dakika: Üniversiteyi kahreden ölüm!

        Üniversiteyi kahreden ölüm!

        Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Olayda, aslen avukat olan ve büro personeli olarak görev yapan 35 yaşındaki Selda Özkan İlte, 2'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 04.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:28
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli Selda Özkan İlte (35), çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan İlte, kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi.

        Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle 2’nci kat penceresinden düştü. İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte’nin düştüğü alanda inceleme yaptı.

        Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu’ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

