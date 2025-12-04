Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kalp aynı kalp değil: Kadın ve erkek arasındaki 12 kritik fark

        Kalp aynı kalp değil: Kadın ve erkek arasındaki 12 kritik fark

        Toplumda genellikle erkeklerle özdeşleştirilen kalp hastalıkları, aslında kadınları da en az erkekler kadar etkiliyor. Üstelik kadınlarda belirtiler çoğu zaman atypik olduğu için erken teşhis daha zor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 08:00 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yapılan çalışmalar, kadın ve erkek kalbi arasındaki yapısal farkların hastalık riskini ve tanı yöntemlerini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Kadınlarda kalp hastalıkları çoğu zaman daha sessiz ilerliyor.

        Sindirim sistemine dost 5 besin grubu!
        Sindirim sistemine dost 5 besin grubu!
        Yoğun iş temposunda sakin kalmanın yolları
        Yoğun iş temposunda sakin kalmanın yolları

        KADIN KALBİ ERKEK KALBİNDEN NEDEN FARKLIDIR?

        Kadın kalbi denildiğinde çoğu kişinin aklına hassasiyet ve kırılganlık gelir. Bu yalnızca duygusal bir tanım değil; bilimsel olarak da kadın kalbinin yapısal ve işlevsel açıdan erkek kalbinden farklı olduğu kanıtlanmıştır. Kadınlarda kalp damarları daha ince ve daha hassastır, ayrıca kalp yapısı da erkeklere göre daha küçüktür. Bu farklılıklar, kadınların kalp hastalıkları açısından özel bir değerlendirme gerektirdiğini ortaya koyar. Üstelik dünyada ölümlerin başında gelen kalp-damar hastalıkları, sanılanın aksine yalnızca “erkek hastalığı” değildir. 40 yaş üzerindeki kadınların yaklaşık yarısı bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İşte kadın ve erkek kalbi arasındaki 12 önemli fark ve bunlara karşı alınabilecek önlemler…

        REKLAM

        1. KALP DAHA KÜÇÜK YAPIDADIR

        Kadınların kalbi erkeklere kıyasla daha küçüktür. Ortalama bir kadın kalbi yaklaşık 118 gramdır ve bu değer erkeklerde yaklaşık 60 gram daha fazladır.

        2. DAMAR ÇAPI DAHA İNCE

        Kadın kalbindeki damarlar erkeklere göre ortalama 1 mm daha incedir. Bu durum, damar içi müdahalelerin daha zor olmasına yol açar.

        3. ÇARPINTI ŞİKÂYETİ DAHA SIK GÖRÜLÜR

        Kadınlarda kalp kapağı yapısı daha gevşektir. Bu nedenle kapak hastalıkları ve buna bağlı çarpıntı yakınmaları daha fazla görülür.

        4. DAMARLAR DAHA HASSASTIR

        Kadınların kalp damarları daha duyarlıdır ve kolayca büzüşme eğilimindedir. Bu geçici büzüşmeler, tanısı güç olan göğüs ağrılarına neden olabilir.

        REKLAM

        5. HASTALIK BELİRTİLERİ DAHA GİZLİDİR

        Kadın kalbinde gelişen hastalıklar çoğu zaman belirgin bulgu vermez. EKG veya efor testleri normal çıkabilir. Bu nedenle risk faktörleri dikkatle değerlendirilip gerektiğinde ileri tetkik uygulanmalıdır.

        6. KRİZ SONRASI İYİLEŞME DAHA ZORDUR

        Kadınlarda kalp krizi sonrası doku hasarı daha ağır seyreder. Bu durum, kriz sonrası ölüm oranlarının erkeklere kıyasla daha yüksek olmasına yol açar.

        7. ŞİKÂYETLER TİPİK OLMAYABİLİR

        Erkeklerde yoğun göğüs ağrısı ön plandayken, kadınlarda nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma veya karında şişkinlik hissi görülebilir. Bu da tanıyı geciktirebilir.

        8. KALP ATIŞ HIZI DAHA YÜKSEKTİR

        Kadınların kalbi daha hızlı atar. Erkeklerde dakikadaki ortalama kalp hızı 70–72 civarındayken, kadınlarda 78–82’dir. Bu durum çarpıntı ve nefes darlığı şikâyetlerini artırabilir.

        9. İLAÇ YAN ETKİLERİNE DAHA DUYARLIDIR

        Kadın kalbi özellikle bazı ilaçların yan etkilerine karşı daha hassastır. Ritim bozukluğu gelişme riski erkeklere göre daha yüksektir.

        REKLAM

        10. PIHTI OLUŞUMUNA DAHA EĞİLİMLİDİR

        Kadınlarda pıhtı oluşma riski daha fazladır. Özellikle doğum kontrol hapı kullanan ve sigara içen kadınlarda bu risk belirgin şekilde yükselir.

        11. DAMARLAR HASTALIĞA DAHA GEÇ YAKALANIR AMA…

        Kadınlarda damar hastalıklarının gelişmesi erkeklere göre yaklaşık 10 yıl daha geç olur. Ancak menopoz sonrasında bu koruyucu etki büyük ölçüde kaybolur.

        12. TESTLERDE TESPİT ETMEK DAHA ZORDUR

        Kadınlarda damar hastalığı çoğu zaman tek bir damarı etkiler. Bu durum, hastalığın standart testlerle saptanmasını güçleştirebilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        "Putin savaşı bitirmek istiyor"
        "Putin savaşı bitirmek istiyor"
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!