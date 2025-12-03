Habertürk
        Fenerbahçe Opet: 104 - Çimsa ÇBK Mersin: 77 | MAÇ SONUCU

        2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. HT Spor'un canlı ve şifresiz olarak ekranlara getirdiği müsabakayı sarı-lacivertliler 104-77 kazandı ve şampiyon oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:24
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

        Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçta, Ankara Spor Salonu'nun tribünleri tamamen doldu. Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

        Fenerbahçe'den McBride'ın basketlerine engel olamadığı ilk 4 dakikada 14-7 geriye düşen ÇBK Mersin, takımların toplam 9 üç sayılık basket bulduğu ilk çeyreği, Vanloo'nun etkili oyunu sayesinde 25-22 üstünlükle bitirdi.

        Oyunun temposunu arttırmaya çalışan Mersin ekibi, kenardan oyuna giren Esra Ural Topuz ve Sinem Ataş'ın katkısıyla ikinci periyodun ilk 3 dakikasında farkı 7 sayıya (29-36) çıkardı. Mola sonrası Meesseman ve Alperi Onar ile boyalı alanı daha fazla kullanmaya başlayan Fenerbahçe skoru dengeledi ancak rakibine Burke ve Vanloo'nun basketleriyle yanıt veren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-45 önde gitti.

        Skorun 54-54'e geldiği üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala Fenerbahçe, şut yüzdesi düşen rakibi karşısında McCovan'ın pota altı, Meesseman'ın orta mesafe ve McBride'ın uzak mesafeden attığı basketlerle 19-5'lik seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girdi.

        Son periyotta Alperi Onar'ın asistlerine, Meesseman ve McBride'ın sayılarına devam ettiği Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'in oyundan düşmesiyle farkı giderek artırdı ve karşılaşmayı 104-77 kazandı.

        FENERBAHÇE İLE ÇBK MERSİN ÜST ÜSTE 4. KEZ KARŞILAŞTI

        Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda peş peşe 4. defa karşılaştı.

        2019'da Kayseri'de oynanan ilk ve geçen yıl Ankara'daki son randevuyu Fenerbahçe kazandı. ÇBK Mersin ise 2022'de yine başkentin ev sahipliği yaptığı maçta tarihindeki tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.

        Daha önce oynanan 3 karşılaşmanın skorları şöyle:

        2019 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 86-62

        2022 - ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 84-78

        2024 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 65-64

        FENERBAHÇE ART ARDA 19. FİNALİNE ÇIKTI

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 2004 yılından bu yana oynanan tüm finallerde yer aldı.

        Arka arkaya 19'uncu, toplamda 24'üncü kez Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkan sarı-lacivertliler, iki alanda da rekoru elinde tutuyor. Çimsa ÇBK Mersin ise 4. defa finalde boy gösteriyor.

        KUPANIN EN BAŞARILI TAKIMI FENERBAHÇE

        Fenerbahçe 14. şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü.

        Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar şöyle:

        Takım Şampiyonluk
        Fenerbahçe 14
        Galatasaray 8
        BOTAŞ 2
        Hatay Büyükşehir Belediyespor 2
        ÇBK Mersin 1
        Beşiktaş 1
        Mersin Büyükşehir Belediyespor 1
        Yakın Doğu Üniversitesi 1

        Salon: Ankara

        Hakemler: Aydın Karaçam, Ozan Gönen, Yiğit Gönültaş

        Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 7, McBride 24, Meesseman 23, Rupert 10, Allemand 3, McCovan 18, Olcay Çakır Turgut, Williams 3, Tuana Vural, Selen Baş

        Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 18, Burke 18, Ayşenaz Harma 2, Juskaite 8, Manolya Kurtulmuş 14, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 7, Büşra Akbaş 2, Asena Yalçın, Sevgi Tonguç, Eslem Güler

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 45-47

        3. Periyot: 73-59

