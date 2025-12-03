Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor" | Dış Haberler

        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik gerçekleşen saldırılara dair açıklamada bulundu. Bakan Fidan, saldırıların seyir güvenliğini ihlal ettiğini ve ticareti etkilediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.12.2025 - 19:58 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik gerçekleşen saldırılara dair açıklamada bulundu. Bakan Fidan, saldırıların seyir güvenliğini ihlal ettiğini ve ticareti etkilediğini dile getirdi.

        Mısır'dan Rusya'ya seyir hâlindeyken KAIROS isimli boş tankerde ve VIRAT isimli gemide patlama meydana geldiği ifade edilmişti.

        Ukrayna basını ise Karadeniz’de "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını bildirmişti.

        PUTİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın Karadeniz'de tanker saldırılarıyla "korsanlık" yaptığını belirterek, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." demişti.

        Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, "Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir." sözlerini sarf etmişti.

        Rusya'nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        Vladimir Putin, Ukrayna yönetimi ve "arkasında duranların" söz konusu saldırıları gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "En radikal yöntem, Ukrayna’nın denizle bağlantısını kesersek, korsanlık yapamaz. Ancak bu süreci tırmandıran bir adım olur." görüşünü paylaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bakan Fidan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?