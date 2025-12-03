"Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik gerçekleşen saldırılara dair açıklamada bulundu. Bakan Fidan, saldırıların seyir güvenliğini ihlal ettiğini ve ticareti etkilediğini dile getirdi.

Mısır'dan Rusya'ya seyir hâlindeyken KAIROS isimli boş tankerde ve VIRAT isimli gemide patlama meydana geldiği ifade edilmişti.

Ukrayna basını ise Karadeniz’de "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını bildirmişti.

PUTİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın Karadeniz'de tanker saldırılarıyla "korsanlık" yaptığını belirterek, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." demişti.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, "Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir." sözlerini sarf etmişti.