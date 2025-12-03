Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, 2026'da para ve maliye politikalarının mevcut haliyle devam edeceği, enflasyonun belirgin şekilde düşeceği, dövizde ise artış olmayacağı beklentisinde olduklarını açıkladı. 2026 yıl sonunda politika faizinin yüzde 25 hatta biraz daha altına gelebileceğini ifade eden Tuğtan, gelecek yıl sigortacılığın ekonominin üstünde büyüyebileceğini ve özkaynak karlılığının ise yine enflasyonun üstünde olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

SAĞLIKTA PRİM MEDİKAL ENFLASYONA BAĞLI

Anadolu Sigorta'nın basın toplantısında 100. yılındaki finansal sonuçlarını açıklayan , 2025'te çok iyi sonuçlar aldıkları ocak ve şubat aylarının ardından mart ve nisan aylarında ekonomideki iyileşmenin erteleneceği beklentisinin oluşması ile daha iyi sonuçlara ulaşamadıklarını vurgulayarak, önümüzdeki yıl ise reasürans piyasasındaki iyileşmenin sigorta ve müşterilerine olumlu yansıyacağını kaydetti. Sağlık sigortasına değinen Tuğtan, yıllık medikal enflasyon beklentilerinin yüzde 60 civarında olduğunu bu sigorta dalında gelecek yıl prim artışının beklenen medikal enflasyon ile yine beklenen genel enflasyon rakamı arasında artabileceğini dile getirdi.

BÜYÜK BİR SİGORTA AÇIĞI BULUNUYOR Sigortacılıktaki gelişmeye rağmen hala 4 araçtan birinin kasko sigortasının olmadığını, konut ve zorunlu deprem sigortasının yanı sıra KOBİ'lerde ve küçük işletmelerde sigortalılık oranının yüzde 10'un altına indiğini vurgulayan Tuğtan, Türkiye'de büyük bir sigorta açığını bulunduğuna dikkat çekti. Şirketin, bir asırlık yolculuğunda sigortacılığın dönüşümüne öncülük ettiğinin aktarıldığı toplantıda, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, 2025 yılı boyunca yürütülen projeler ile gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi. Tuğtan teknoloji ve Ar-Ge'nin Anadolu Sigorta'nın yeni yüzyılındaki en güçlü yatırım alanlarından biri olarak öne çıktığını vurguladı. 3 BRANŞTA LİDER KONUMUNDA Anadolu Sigorta, 2025 yılının ilk 10 ayında prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5 artırarak 74,76 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Şirket, en yüksek prim üretimini 16.4 milyar TL ile Kara Araçları Sorumluluk branşında gerçekleştirdi; bu branşı 15.31 milyar TL ile Hastalık-Sağlık, 14.42 milyar TL ile Yangın ve Doğal Afetler ve 13.95 milyar TL ile Kara Araçları branşları izledi. Anadolu Sigorta, hayat dışı 15 ana branşın 11'inde ilk üç sırada yer almayı başarırken, Kara Araçları (Kasko), Su Araçları ve Nakliyat branşlarında sektör liderliğini sürdürdü.

Şirketin finansal sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuğtan: "Şirketimizin güçlü operasyonel performansı karlılık büyümemize ve özkaynak karlılığımıza olumlu yansıdı. 2025'in ilk 9 ayında kümülatif solo net karımız yıllık %10 büyürken, son 12 aylık ortalama özkaynak karlılığımız ise %36,4 olarak gerçekleşti. Güçlü sermaye yeterliliği, reel prim üretimi ve hissedarları için reel özkaynak karlılığı sunan şirketimiz 1 Milyar Doların üzerinde piyasa değeriyle işlem görüyor. Zorlu ve değişen makro görünüme rağmen 2025 ve 2026 yıllarında reel değer yaratımına devam ederek şirketimizi daha büyük piyasa değerlerine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 1.859 ÇALIŞANIN 350'Sİ IT UZMANI Anadolu Sigorta'nın, dijital dönüşüm süreci ve yapay zekâ destekli inovatif projeleri ile sigortacılığın yarınını bugünden inşa eden öncü bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Tuğtan "Teknolojiye yalnızca bir araç olarak değil; sigortacılığın geleceğini yeniden tanımlayan stratejik bir kaldıraç olarak bakıyoruz. Veriyle güçlenen, otomasyonla hızlanan ve yapay zekâ ile öğrenen bir model yaratıyoruz. 1859 çalışanımızın 350'si IT uzmanlarından oluşuyor. Türkiye'nin ilk yerinde Ar-Ge Merkezi sahibi sigorta şirketi olarak bugüne kadar 21 projeyi başarıyla tamamladık. Devam eden 9 projemiz bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi önleyici sağlık hizmetleri ile ilgili inovatif çözümler sunan Avrupa Birliği projeleri. Projelerimizden biri kronik hastalık takibinde giyilebilir teknolojiler ile yenilikçi çözümler sunarken diğeri ise 5G üzerinden uzaktan fizyoterapi hizmetlerinin en doğru şekilde alınmasına olanak sağlıyor" dedi.

Şirketin dijital stratejisini "Geleceğin Şirketi" vizyonu doğrultusunda sürdürdüğünü belirten Tuğtan 2025 yılı boyunca teknoloji alanında elde ettikleri kazanımları şöyle ifade etti: "Hasar süreçlerine yönelik yapay zekâ destekli Hasar Sanal Asistan, müşterilerin hasar dosyalarına ilişkin tüm bilgileri 7/24 sunuyor ve eksper raporu, değer kaybı belgeleri, eksik evrak yönlendirmesi gibi işlemleri tek platformdan yönetebiliyor. Şirketimizin robotik süreç otomasyonu çalışmaları kapsamında 127 süreç dijitalleştirilerek 97,6 FTE verimlilik sağlandı. 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla dijital kanallardan elde edilen üretim 601,5 milyon TL olurken, Sigortam Cepte ve Sağlığım Cepte uygulamalarıyla 1 milyona yakın kullanıcı yıl içinde yaklaşık 7,5 milyon işlem gerçekleştirdi. Yeni üretim platformumuz ASTRA ile 70 ürün modern bir arayüze taşınarak operasyonel süreçlerde önemli hız ve kalite artışı sağlandı." Anadolu Sigorta'nın, ikinci yüzyılına hazırlanırken inovasyonu sadece iç kaynaklarla değil, girişimcilik ekosisteminin dinamizmiyle birlikte büyütmeyi tercih ettiğini belirten Tuğtan mevcut yaklaşımlarının somut çıktılarını şöyle özetledi: "Bu yaklaşımın somut iki örneği Workup AStart Girişimcilik Programı ve AStart Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (AStart GSYF). Türkiye İş Bankası Workup Girişimcilik Programı iş birliğiyle ve Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğünde hayata geçirdiğimiz Workup AStart Girişimcilik Programı'nın ilk döneminde bu yıl 8 girişim mezun oldu. Programın ilk döneminde seçilen girişimler, Anadolu Sigorta ekipleriyle birlikte gerçek iş problemleri üzerinde çalışarak çözümler geliştirdi. Bu süreci sadece bir hızlandırma programı olarak değil, ortak değer üretim platformu olarak değerlendirdik. AStart GSYF ise, sigorta teknolojileri, sağlık, yapay zekâ, mobilite, enerji, afet yönetimi ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere farklı dikeylerde girişimcilik ekosistemine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor."