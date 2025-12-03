Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin maçı CANLI YAYIN - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Geçtiğimiz sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile sezonun ikincisi ve Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin bu yıl 30.'su düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:09
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        SALON: Ankara Spor Salonu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: HT SPOR

        CANLI

        1. çeyrek sonucu: F.Bahçe Opet 22-25 Çimsa ÇBK Mersin

        2. çeyrek sonucu: F.Bahçe Opet 45-47 Çimsa ÇBK Mersin

        3. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Opet 52-54 Çimsa ÇBK Mersin

        2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geliyor.

        İlk kez 1993'te düzenlenen, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını, 2023'te de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oynanmayan kupa karşılaşmasının 30'uncusu, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

        Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin, kupanın 2025'teki sahibi olmak için mücadele ediyor. Başkent, 21. kez Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına ev sahipliği yapıyor.

        FENERBAHÇE İLE ÇBK MERSİN ÜST ÜSTE 4. KEZ KUPA İÇİN SAHADA

        Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda peş peşe 4. defa karşılaşıyor.

        2019'da Kayseri'de oynanan ilk ve geçen yıl Ankara'daki son randevuyu Fenerbahçe kazandı. ÇBK Mersin ise 2022'de yine başkentin ev sahipliği yaptığı maçta tarihindeki tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.

        Daha önce oynanan 3 karşılaşmanın skorları şöyle:

        2019 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 86-62

        2022 - ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 84-78

        2024 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 65-64

        FENERBAHÇE ART ARDA 19. FİNALİNE ÇIKIYOR

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 2004 yılından bu yana oynanan tüm finallerde yer aldı.

        Arka arkaya 19'uncu, toplamda 24'üncü kez Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkan sarı-lacivertliler, iki alanda da rekoru elinde tutuyor.

        Çimsa ÇBK Mersin ise 4. defa finalde boy gösteriyor.

        KUPANIN EN BAŞARILI TAKIMI FENERBAHÇE

        Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kaldıran, 10 defa ise final oynayan Fenerbahçe, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.

        1999'da Galatasaray'a karşı oynadığı maçı kazanarak ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alan sarı-lacivertliler, 2000 yılında da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2001'de ise BOTAŞ'ı 72-65 mağlup ederek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

        Kupada 2004'te Erdemirspor'u, 2005 ve 2007 senelerinde Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2015'te Galatasaray'ı, 2019 ve 2024'te ise ÇBK Mersin'i mağlup etti.

