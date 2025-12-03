Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin maçı CANLI YAYIN

SALON: Ankara Spor Salonu

SAAT: 19.00

YAYIN: HT SPOR

CANLI

1. çeyrek sonucu: F.Bahçe Opet 22-25 Çimsa ÇBK Mersin

2. çeyrek sonucu: F.Bahçe Opet 45-47 Çimsa ÇBK Mersin

3. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Opet 52-54 Çimsa ÇBK Mersin

2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geliyor.

İlk kez 1993'te düzenlenen, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını, 2023'te de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oynanmayan kupa karşılaşmasının 30'uncusu, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin, kupanın 2025'teki sahibi olmak için mücadele ediyor. Başkent, 21. kez Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına ev sahipliği yapıyor.

FENERBAHÇE İLE ÇBK MERSİN ÜST ÜSTE 4. KEZ KUPA İÇİN SAHADA Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda peş peşe 4. defa karşılaşıyor. REKLAM 2019'da Kayseri'de oynanan ilk ve geçen yıl Ankara'daki son randevuyu Fenerbahçe kazandı. ÇBK Mersin ise 2022'de yine başkentin ev sahipliği yaptığı maçta tarihindeki tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti. Daha önce oynanan 3 karşılaşmanın skorları şöyle: 2019 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 86-62 2022 - ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 84-78 2024 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 65-64

FENERBAHÇE ART ARDA 19. FİNALİNE ÇIKIYOR Fenerbahçe Opet, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 2004 yılından bu yana oynanan tüm finallerde yer aldı. Arka arkaya 19'uncu, toplamda 24'üncü kez Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkan sarı-lacivertliler, iki alanda da rekoru elinde tutuyor. Çimsa ÇBK Mersin ise 4. defa finalde boy gösteriyor.