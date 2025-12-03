Katrancı Koyu'nda yangın! Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
Muğla'da Katrancı Koyu'nda bir 'tiny house'ta çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı. Ormanın içerisinde meydana gelen yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Yanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçrayan alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Fotoğraflar: DHA