Ukrayna'ya 140 milyar euroluk kredi planı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunun Belçika’nın endişelerine rağmen çözülebileceğini söyledi.

Wadephul, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin dondurulmuş Rus varlıklarının (Ukrayna için) kullanılabilmesi konusunda Avrupa Birliği (AB) Konseyinde gerekli kararın alınması için çalıştığını belirtti.

Bunun yasal bir temele dayanması gerektiğini vurgulayan Wadephul, AB Komisyonunun bu konunun üzerinde çalıştığını ve önerilerini sunacağını aktardı.

Wadephul, Almanya'nın bunu desteklediğini vurgulayarak "Elbette Belçika'nın endişelerini ciddiye alıyoruz. Bunlar haklı (endişeler) ancak bu konu çözülebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda ortak sorumluluk alınması gerektiğinin altını çizen Wadephul, Almanya’nın buna hazır olduğunu ve diğer tüm AB’ye üye ülkeleri de aynısını yapmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, NATO Dışişleri Bakanlığı Toplantısı'na katılmamasına ilişkin soru üzerine Wadephul, Amerikan tarafıyla kapsamlı koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Wadephul, Rubio ile ayrıntılı bir görüşme yaptığını bilgisini paylaşarak “Bu transatlantik ittifakın, Kuzey Atlantik'in ötesine uzanan canlı bir bağlantıdan hayat bulduğunu herkes biliyor.” dedi.

Bunun herkesin güvenliğine hizmet ettiğini dile getiren Wadephul, bu bilincin Brüksel’de ve diğer başkentlerde olduğu gibi Washington’da da bulunduğunu kaydetti.

Almanya'dan PURL mekanizmasına 200 milyon dolar

Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşı başlattığını ve istediği zaman bu savaşı bitirebileceğini ifade ederek Putin’in müzakere etmek için isteği olduğunu göstermediğini savundu.

REKLAM

Bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ve NATO ortakları olarak bu baskıyı artırmak istediklerini vurgulayan Wadephul, bu nedenle Almanya'nın “Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) mekanizması kapsamında Ukrayna’ya iki paket halinde 200 milyon dolar değerinde silah tedarik edilmesi için katkı sağlayacağını ifade etti.

Wadephul, bunun yanı sıra Ukraynalı askerlerin gerekli kış ekipmanları ve özellikle cephede yeterli tıbbi yardım alabilmelerine yönelik “Kapsamlı Yardım Paketi” için NATO fonuna 25 milyon avro aktaracaklarını kaydetti.