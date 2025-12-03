Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna'ya 140 milyar euroluk kredi planı | Dış Haberler

        Ukrayna'ya 140 milyar euroluk kredi planı

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya verilecek krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışma yürütüyor. Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması öngörülüyor. Belçika'nın planla ilgili endişeleri bulunurken, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bu endişelere rağmen konunun çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunun Belçika’nın endişelerine rağmen çözülebileceğini söyledi.

        Wadephul, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin dondurulmuş Rus varlıklarının (Ukrayna için) kullanılabilmesi konusunda Avrupa Birliği (AB) Konseyinde gerekli kararın alınması için çalıştığını belirtti.

        Bunun yasal bir temele dayanması gerektiğini vurgulayan Wadephul, AB Komisyonunun bu konunun üzerinde çalıştığını ve önerilerini sunacağını aktardı.

        REKLAM

        Wadephul, Almanya'nın bunu desteklediğini vurgulayarak "Elbette Belçika'nın endişelerini ciddiye alıyoruz. Bunlar haklı (endişeler) ancak bu konu çözülebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

        Bu konuda ortak sorumluluk alınması gerektiğinin altını çizen Wadephul, Almanya’nın buna hazır olduğunu ve diğer tüm AB’ye üye ülkeleri de aynısını yapmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

        Rubio'nun NATO toplantısına katılamaması

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, NATO Dışişleri Bakanlığı Toplantısı'na katılmamasına ilişkin soru üzerine Wadephul, Amerikan tarafıyla kapsamlı koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

        Wadephul, Rubio ile ayrıntılı bir görüşme yaptığını bilgisini paylaşarak “Bu transatlantik ittifakın, Kuzey Atlantik'in ötesine uzanan canlı bir bağlantıdan hayat bulduğunu herkes biliyor.” dedi.

        Bunun herkesin güvenliğine hizmet ettiğini dile getiren Wadephul, bu bilincin Brüksel’de ve diğer başkentlerde olduğu gibi Washington’da da bulunduğunu kaydetti.

        Almanya'dan PURL mekanizmasına 200 milyon dolar

        Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşı başlattığını ve istediği zaman bu savaşı bitirebileceğini ifade ederek Putin’in müzakere etmek için isteği olduğunu göstermediğini savundu.

        REKLAM

        Bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ve NATO ortakları olarak bu baskıyı artırmak istediklerini vurgulayan Wadephul, bu nedenle Almanya'nın “Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) mekanizması kapsamında Ukrayna’ya iki paket halinde 200 milyon dolar değerinde silah tedarik edilmesi için katkı sağlayacağını ifade etti.

        Wadephul, bunun yanı sıra Ukraynalı askerlerin gerekli kış ekipmanları ve özellikle cephede yeterli tıbbi yardım alabilmelerine yönelik “Kapsamlı Yardım Paketi” için NATO fonuna 25 milyon avro aktaracaklarını kaydetti.

        Dondurulmuş Rus varlıkları

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

        AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

        Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın da bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

        Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

        Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Ukrayna
        #AB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?