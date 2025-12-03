Habertürk
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı: Fenerbahçe kenar katkısında zirveye çıktı!

        Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 3 derbide 7 puan toplayarak Dick Advocaat'ı yakaladı. Ayrıca Galatasaray derbisinde geri dönüşle 1 puan alan Fenerbahçe, sonradan oyuna giren oyuncularından bu sezon 8 gol buldu. "10 büyük lig" değerlendirmesine göre Tedesco, Avrupa'da kulübesinden en çok verim alan teknik direktörler arasında yer aldı.

        Giriş: 03.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:12
        1

        Jose Mourinho’nun gönderilmesinin ardından 8 Eylül’de Fenerbahçe’ye imza atan Domenico Tedesco, ilk haftalardaki eleştirilere karşın zamanla oyun felsefesini takıma yansıttı. Her geçen gün performansını yükselten sarı-lacivertliler, oyunuyla camianın takdirini kazandı.

        2

        İtalyan teknik direktör, 2016-17 sezonundan bu yana bir ilki gerçekleştirdi ve Fenerbahçe’nin başındaki ilk 3 derbide 7 puan topladı. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor’u 1-0 yenerken, Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Galatasaray’la 1-1 berabere kaldı.

        3

        Bu başarı daha önce 2016-17 sezonunda Dick Advocaat tarafından tekrarlanmıştı. Sarı-Kanarya, Hollandalı teknik adam döneminde Galatasaray’ı 2-0, Trabzonspor’u 3-0 yenerken, Beşiktaş’la 0-0 berabere kalmıştı. Advocaat’ın ardından göreve gelen 8 teknik adam ise aynı başlangıcı yapamadı.

        4

        Tedesco, Fenerbahçe’nin başında Süper Lig ve Avrupa’da toplam 16 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İtalyan çalıştırıcı, 2.06’lık puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

        5

        KENARDAN KATKIKADA DA AVRUPA'DA ZİRVEDE

        Fenerbahçe, Galatasaray karşısında yenilmezlik serisini korudu. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü derbide oyunu kenar oyuncularıyla çözerken, Levent’in asistinde Duran’ın golüyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla takım, zirve ile farkın 4 puana çıkmasını da önledi.

        6

        Ligde 14 maçta 31 kez ağları sarsayan Fenerbahçe’de sonradan oyuna giren futbolcular 8 gol kaydetti. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç içi hamleleri dikkat çekerken, “10 büyük lig” değerlendirmesinde Tedesco, Fabian Hürzeler (Brighton) ve Patrice Bergues (Lens) ile birlikte Avrupa’nın yedek kulübesinden en çok verim alan teknik direktörü oldu.

        7

        Talisca, bu katkıda 3 golle başı çekti. Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1’er gol attı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun ise 1 asist yaptı.

        8

        Lider Galatasaray’da ise kulübenin katkısı sınırlı kaldı. Okan Buruk, kenardan sadece 5 gol alabildi. Tedesco, Beşiktaş maçını da sonradan oyuna aldığı Duran’ın golüyle kazanmıştı.

