Tedesco, Advocaat'ı yakaladı: Fenerbahçe kenar katkısında zirveye çıktı!

Ligde 14 maçta 31 kez ağları sarsayan Fenerbahçe’de sonradan oyuna giren futbolcular 8 gol kaydetti. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç içi hamleleri dikkat çekerken, “10 büyük lig” değerlendirmesinde Tedesco, Fabian Hürzeler (Brighton) ve Patrice Bergues (Lens) ile birlikte Avrupa’nın yedek kulübesinden en çok verim alan teknik direktörü oldu.