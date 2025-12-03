Habertürk
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!

        İstanbul'da, eğlence mekanına giden 30 yaşındaki Sami K., iddiaya göre hesabın yüksek gelmesiyle nedeniyle çalışanlarla tartıştı. Mekanda darp edilerek dışarı atılan Sami K., silahla eğlence mekanına geri gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Yakalanan Sami K. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:33
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da olay, 27 Kasım Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Sarıyer'deki Huzur Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K. (30), vakit geçirmeye başladı.

        MÜŞTERİ DARP EDİLİP MEKANDAN ATILDI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra hesabı isteyen Sami K., iddiaya göre hesabın yüksek geldiğini gördü. Bunun üzerine Sami K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çalışanlar tarafından darbedilen Sami K. eğlence mekanından dışarı atıldı.

        EĞLENCE MEKANINA 14 EL ATEŞ ETTİ

        Olay yerinden uzaklaşan Sami K. sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Silahını çıkaran Sami K., eğlence mekanına 14 el ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahipleri Yakup T. ile Mehmet Said T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Sami K. olduğu tespit edildi. Sami K.’nin olaydan sonra Sivas’a gittiği 3 gün sonra İstanbul'da geri döndüğü belirlendi. Devam eden çalışmalarda Sami K. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla yakalandı.

        "HESAP FAZLA GELİNCE KAVGA ÇIKTI"

        Gözaltına alınan Sami K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Sami K.'nin mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söylediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hakkında adli işlem başlatılan Sami K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sami K., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
