Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!

Derbi sonrası tartışmalar dinmedi. Galatasaray cephesi, puan kaybının baş sorumlusu olarak gördüğü Yasin Kol’un yönetimine sert tepki gösterdi. Başkan Dursun Aydın Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Riva’ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

55 ila 97. dakikalar arasında Galatasaray lehine tek hakem kararı verilmemesinin altını çizen Başkan Vekili Kavukçu, futbol tarihinde böyle bir durumun benzerine rastlanılmadığını ifade etti.

Hacıosmanoğlu, sunumu dikkatle izlese de maçın sonucunu değiştirecek nitelikte bir hata olmadığını belirtti. Başkan Hacıosmanoğlu, Kol’un bir iki pozisyonda sarı kartlarda hata yapmış olabileceğini ifade etti.

Buna karşın Galatasaraylı yöneticiler, Yasin Kol’un sezonun geri kalanında hiçbir maçta görev almamasını; en azından Galatasaray karşılaşmalarından uzak tutulmasını talep etti.