        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi! - Galatasaray Haberleri

        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!

        Galatasaray, derbide yaşanan hakem kararlarına tepki göstererek Başkan Dursun Özbek ve yönetimiyle birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Kulüp yetkilileri, Yasin Kol'un tartışmalı kararlarını içeren bir video sunarak şikayetlerini iletti. TFF tarafı, maç sonucunu değiştirecek bir hata olmadığını belirtse de Galatasaray, Yasin Kol'un sezonun geri kalanında maçlarda görevlendirilmemesini talep etti.

        Giriş: 03.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:22
        Derbi sonrası tartışmalar dinmedi. Galatasaray cephesi, puan kaybının baş sorumlusu olarak gördüğü Yasin Kol’un yönetimine sert tepki gösterdi. Başkan Dursun Aydın Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Riva’ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

        Galatasaray yetkilileri, hazırladıkları 10 dakikalık video sunumunda Kol’un tartışmalı kararlarını tek tek göstererek hakeme yönelik şikayetlerini aktardı.

        55 ila 97. dakikalar arasında Galatasaray lehine tek hakem kararı verilmemesinin altını çizen Başkan Vekili Kavukçu, futbol tarihinde böyle bir durumun benzerine rastlanılmadığını ifade etti.

        Hacıosmanoğlu, sunumu dikkatle izlese de maçın sonucunu değiştirecek nitelikte bir hata olmadığını belirtti. Başkan Hacıosmanoğlu, Kol’un bir iki pozisyonda sarı kartlarda hata yapmış olabileceğini ifade etti.

        Buna karşın Galatasaraylı yöneticiler, Yasin Kol’un sezonun geri kalanında hiçbir maçta görev almamasını; en azından Galatasaray karşılaşmalarından uzak tutulmasını talep etti.

        TFF tarafı, Türk futbolunun problemlerini çözmek adına her zaman diyaloğa açık olduklarını Galatasaray kanadına iletti.

