Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 16° Ankara Güneşli 12° İzmir Parçalı bulutlu 18° Antalya Parçalı bulutlu 19° Trabzon Kısmen Güneşli 16° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Kısmen Güneşli 21° Diyarbakır Parçalı bulutlu 13° Gaziantep Kısmen Güneşli 15° Ağrı Kısmen Güneşli 7°

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu MUĞLA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 22°C Az bulutlu ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu HATAY °C, 17°C Az bulutlu ISPARTA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 13°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 16°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 16°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU