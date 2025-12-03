Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sis ve pus var - 3 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 07:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 07:27
        Yağış yok, sis ve pus var
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 18°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Kısmen Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 13°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C

        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        HATAY °C, 17°C

        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 6°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 7°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 6°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 7°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BATMAN °C, 12°C

        Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

