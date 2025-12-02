Habertürk
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

        Beyaz Saray, 79 yaşındaki ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumunun "çok iyi" olduğunu açıkladı. "Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" denilen açıklamada, bu düzeyde bir değerlendirmenin "standart" olduğu ve "(Trump'ın) genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı" aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:35
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarına göre "genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu" açıkladı.

        Beyaz Saray'ın sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, Trump'ın MR sonuçlarına ilişkin Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nin değerlendirmesine yer verildi.

        Açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve genel sağlık durumunu doğrulamak için yapıldığı belirtilerek, "Trump'ın kardiyovasküler (kalp ve damarlara ilişkin) görüntüleme sonuçları oldukça normal." ifadelerine yer verildi.

        "Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" denilen açıklamada, bu düzeyde bir değerlendirmenin "standart" olduğu ve "(Trump’ın) genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı" aktarıldı.

        NYT'NİN "TRUMP'IN ENERJİSİNİN AZALDIĞI" İDDİASI

        Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, kamuoyunda gündem olmuştu.

        NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyaslamıştı.

        Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" azaldığı iddia edilmişti.

        ABD Başkanı Trump ise NYT'nin haberinin tamamen "karşıtlık" üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Enerjimin azalacağı bir gün elbette gelecek, bu herkesin başına gelir, ancak kısa süre önce yapılan mükemmel fiziksel muayene ve kapsamlı bilişsel testimin sonucuna göre şu anda kesinlikle öyle değil." görüşünü paylaşmıştı.

