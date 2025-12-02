Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
Bursa Mudanya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Olayda 1 milyon 200 bin liralık 'Tiny House'u çalındı. Tiny House'u çalan şüpheli 8 mahalledeki güvenlik kameraları izlenerek yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki 'Tiny House'u çalan K.E., 8 mahalledeki güvenlik kameraları izlenerek yakalandı.
DHA'nın haberine göre Eğerce Mahallesi'nde değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu değerlendirilen tek katlı taşınabilir ev 'Tiny House'un içindeki malzemelerle birlikte çalınmasının ardından Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
8 mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin K.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
'Tiny House' da içindeki eşyalarla birlikte sahibi M.E.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.