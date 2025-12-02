Habertürk
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru - Otomobil Haberleri

        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üstünde artarak 1 milyon 176 bin 780 adet oldu. Kasım ayında ise toplam pazar yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdü ve 130 bin adet sınırını geçti. Rakamlar, hem yılın ilk 11 aylık döneminde hem de Kasım ayında pazarın tüm zamanların en yüksek büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. Sektör yetkilileri, Aralık ayında satışların Kasım ayını geride bırakabileceğini belirtiyor. ODMD'nin Kasım ayı raporu, 2025 yılı sonunda otomotiv pazarında 1 milyon 300 binin üstünde bir pazar büyüklüğünü işaret ediyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 02.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:55
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.16 artarak 1 milyon 176 bin 780 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 11 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 938 bin 177 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.13 artarak 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti.

        Kasım ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9.82 oranında artarak 132 bin 984 adet olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 10.78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 6.38 oranında büyüyerek 28 bin 189 adet olarak kayıtlara geçti.

        Bu sonuçlar, hem yılın 11 aylık döneminde hem de Kasım ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

        ODMD raporu, 2025 yılı sonunda pazarda yeni bir rekor kırılacağının da artık kesin bir göstergesi durumunda.

        Sektör yetkilileri, Aralık ayında satışların Kasım ayını da geçerek 150 bin adede ulaşabileceğini belirtiyor.

        Dolayısı ile otomotiv pazarında 2025 sonu için yaklaşık 1 milyon 350 bin adetlik bir pazar büyüklüğü bekleniyor.

        PAZARIN YÜZDE 18'İ ELEKTRİKLİ

        Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarı motor tipine göre çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

        ODMD'nin raporuna göre, ilk 11 ayda benzinli otomobil satışları 442 bin 650 adetle yüzde 47.2 pay aldı.

        Hibrit otomobil satışları 251 bin 992 adetle yüze 26.9 pay elde ederken, söz konusu dönemde satışlarını 166 bin 665 adede taşıyan elektrikli otomobiller pazarın yüzde 17.8'ini oluşturdu.

        160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 88 artarak yüzde 13.6 pay,

        160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 154.3 artarak yüzde 4.1 pay aldı.

        Bu dönemde, dizel otomobil satışları 69 bin 471 adetle yüzde 7.4 pay, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 399 adetle yüzde 0.8 pay aldı.

