Otomotivde tüm zamanların satış rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.16 artarak 1 milyon 176 bin 780 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 11 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 938 bin 177 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.13 artarak 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9.82 oranında artarak 132 bin 984 adet olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 10.78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 6.38 oranında büyüyerek 28 bin 189 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, hem yılın 11 aylık döneminde hem de Kasım ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.