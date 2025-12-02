Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da trafik kavgasında motokurye, bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Son dakika haberleri

        Adana'da trafik kavgasında motokurye, bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada

        Adana'da yol verme tartışmasında motokurye kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, arama çalışmaları devam ediyor. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan motokurye Zeynel Yalçın, "Beni orada ölüme terk ettiler. Yüksek derecede kan kaybettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 08:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:58
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Adana'da kimliği belirsiz hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki kişi, trafikte kavga ettikleri motokurye Zeynel Yalçın'ı (27) yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçakla yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Paket siparişini teslim etmek için yola çıkan motokurye Zeynel Yalçın, iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile tartıştı. Daha sonra yolun sağına çektikleri araçlarından inen iki sürücü, yol ortasında kavga etmeye başladı.

        Kavga sırasında kimliği belirsiz hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Yalçın, yüzünden, bacağından ve kalçasından yaralandı. Şüpheliler, daha sonra hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.

        Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        'BENİ ORADA ÖLÜME TERK ETTİLER'

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yalçın, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

        İki kişinin saldırısına uğradığını ifade eden Yalçın, "3 yerimden bıçaklandım; bacağımdan, kalçamdan ve gözümün üstünden. Saldırganlar, bu hamleyi yaptıktan sonra araçlarına binip, kaçıp gittiler, beni orada ölüme terk ettiler. Yüksek derecede kan kaybettim ve saldırganlar ne teslim oldu, ne de belirlenebildi. Bir gün hastanede kaldım, vücudumda 15 dikiş var. Devletimize güveniyorum, bir an önce bu kişilerin bulunmasını ya da kendilerinin teslim olmasını istiyorum. Yoksa bunlar, ilerleyen vakitlerde cesaret alıp, başka insanlara da aynı şeyi yapabilirler. 3 gündür çalışamıyorum, doktorların söylediğine göre bir aydan daha uzun zaman çalışamayacakmışım" dedi.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

