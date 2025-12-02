Adana'da kimliği belirsiz hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki kişi, trafikte kavga ettikleri motokurye Zeynel Yalçın'ı (27) yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçakla yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Paket siparişini teslim etmek için yola çıkan motokurye Zeynel Yalçın, iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile tartıştı. Daha sonra yolun sağına çektikleri araçlarından inen iki sürücü, yol ortasında kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında kimliği belirsiz hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Yalçın, yüzünden, bacağından ve kalçasından yaralandı. Şüpheliler, daha sonra hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.