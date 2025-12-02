Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki performansını değerlendirdi
Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Sane'nin golüyle öne geçerken, sarı-lacivertliler bu gole Jhon Duran ile yanıt verdi. Maçın sonunda iki takım arasındaki puan farkı değişmezken, spor yazarları Galatasaray'ın derbideki performansını kaleme aldı.
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET):
"Leroy Sane’yi geçmişte maç seçmekle eleştirmiştim, ancak o cevabını dün sahada verdi, derbide ilk yarıda vitesi beşe taktı. Yüz topun 99’unu sola çekiyordu, bir tanesini sağa çekti, o da takımının liderliği korumasına yetti. Dünkü derbi akşam 20’de başlamış, 22’de bitmiş gibi gözüküyor ama aslında maçın kaderi saat 19’da belirlenmişti. İki teknik adamın müsabaka öncesi 10 formayı vereceği adamlar aşağı yukarı belliydi, ikisinin de birer pozisyonla ilgili belirsizliği söz konusuydu. Okan Buruk savunmada tercihini Lemina’dan yana kullandı, sağ bekte Davinson’u oynattı ve 75 dakika iyi netice aldı bu seçiminden. Kendi adına işler iyi giderken tabii 75’te neden Arda’yı sokup Lemina’yı orta sahaya kaydırdı, yanıtını bilmek zor."
CEM DİZDAR (FANATİK):
"Gol vaat eden bir maç değildi ama farkı yaratan Galatasaray’ın önce Gabriel Sara ardından Leroy Sane ile iki şut denemesi oldu. İlki auta gitti ikinci vuruş defansa çarpıp gol oldu. Buna karşın ev sahibi Fenerbahçe ise hücumda ‘’yok hükmünde’’ydi. Maç boyu Galatasaray’ın en yüksek gayret göstereni taraftarının zaman zaman tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz’dı. Maçın kazanılmasında hatırı sayılır katkısı olan Barış bundan böyle hak ettiği teveccühü görür mü dersiniz? Özellikle ilk devre hakem Yasin Kol uyarana kadar Okan Buruk ekrana her geldiğinde kararlardan şikayet ederken, Tedesco görüntüye her geldiğinde oyun ve takımıyla ilgiliydi. Sizce hangi teknik adamın tarzı doğru?"
LEVENT TÜZEMEN (FOTOMAÇ):
"Okan Buruk'un Sanchez'i sağ beke, Lemina'yı stopere koyması belki bir çaresizlikti ancak defansif anlamda G.Saray, başarılı oldu. Barış Alper, Leroy Sane, ikili mücadelelerde Semedo-Brown ikilisin hayli yıprattı. Torreira, orta sahada ahtapot gibi mücadele ederken F.Bahçe'nin ataklarını orta alanda durdurma adına çok başarılıydı.Okan Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top G.Saray'a geçtiğinde oyuncularını nereye yap yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde G.Saray defansı ilk hatasını yaptı."
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir puana dünden razıydı. Günlerce sakat oyuncuları gündeme taşıdı. Taraftarın galibiyet beklentisini törpüledi. Kendince iyi bir taktik ve söylemdi. Okan Buruk beklemediği golün ardından galibiyet cepte keklik düşüncesi ile takımı savunmaya kilitledi. Halbuki; Barış, Osimen ve Sane gibi hızlı oyuncuları ile skoru artırabilirdi. Hatta, son anlarda savunmanın ortasına Sanchez’i çekmeyi düşünse golü yemeyebilirlerdi.
Galatasaray güçlü bir kadroya sahip. Ne yaptığını bilen, alışılagelen oyun anlayışı ve kaliteli oyuncuları ile daha etkiliydiler. En azından pas hatası yapmadan, ikili mücadeleleri kazanarak ve dönen toplara sahip olarak rakibine göre üstündüler. Kazanmaya daha yakındılar. Bu nedenle ne kadar üzülseler azdır. Sarı-Kırmızılılar korkak oyunun cezasını 2 puan kaybederek çekti. Bunun tek sorumlusu da Okan Buruk’tur."
OSMAN ŞENHER (MİLLİYET):
"Okan Buruk maç öncesi dersine mükemmel çalışmış. Biz hepimiz Barış Alper sağ bek oynar diye beklerken, hoca düşünmüş taşınmış hücumdaki en önemli futbolcusunu sağ beke mahkum etmemek için, Sanchez’i sağ beke koymuş, orta sahanın beyni Lemina’yı da stopere... Bu düşünce tarzı takıma çok olumlu yansımış. Sanchez sağ bekte Kerem’e hiç top kullandırtmadı, hatasız oynadı. Lemina ise Fenerbahçe’nin her atağını ceza sahası içinde resmen vakumladı. Tekniği mükemmel bir futbolcu. İlkay Gündoğan orta sahada oynarken, teknik direktör Gabriel Sara’yı forvet arkası oynattı. Sara da sahada basmadık yer bırakmadı. Osimhen’in oynaması Galatasaray’ın özgüvenini ikiye katlamış. Oosterwolde, Skriniar karşılarında Osimhen olunca takımlarına ofansif desteği veremediler. Sonuçta Galatasaray lider gitti, lider döndü ve deplasmanda en büyük rakibiyle puanları bölüştü."
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH):
"G.Saray son saniyede yediği gole üzülecek ama deplasmanda 1 puan da onlar için önemli bir kazanç. Öne çıkan isimler; Torreira, Lemina ve Sara… Bir de en çok takdir edilmesi gereken de çok uzun süre sonra şans bulan ve böyle bir derbide sahaya çıkan Kazımcan'dı. Bir takımın eğer defans bloğu çeşitli nedenlerle değişirse bu ciddi problemdir. Buna ilaveten Osimhen ve İlkay'ın fizik olarak hazır olmadığını göz önüne aldığımızda G.Saray'ın dünkü futbolunu başarılı buldum."
HASAN ŞAŞ:
"Icardi evet, tamam saygı duyuyoruz. Ya 5 dakika daha Osimhen sahanın içinde kalamaz mıydı? 2 tane yan top var. Biri gol oldu, biri Arda Ünyay bozamadı adamı! Şimdi sol taraftan bir top geliyorsa Arda Ünyay topla ilişkisi kalmayacak, santrforla ilişkisi artık. Nedir bu? Vurdurmayacaksın."
NİHAT KAHVECİ:
"Galatasaray'ın çok daha fazla mazereti var. Muhteşem maç önü koreografiler, kazanırsa lider olacak Fenerbahçe var. Galatasaray taraftarı bence son anda galibiyeti kaçırsalar da ”kötünün iyisi" diyerek mutlu olmalılar."