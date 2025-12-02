Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki performansını değerlendirdi

İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):

"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir puana dünden razıydı. Günlerce sakat oyuncuları gündeme taşıdı. Taraftarın galibiyet beklentisini törpüledi. Kendince iyi bir taktik ve söylemdi. Okan Buruk beklemediği golün ardından galibiyet cepte keklik düşüncesi ile takımı savunmaya kilitledi. Halbuki; Barış, Osimen ve Sane gibi hızlı oyuncuları ile skoru artırabilirdi. Hatta, son anlarda savunmanın ortasına Sanchez’i çekmeyi düşünse golü yemeyebilirlerdi.

Galatasaray güçlü bir kadroya sahip. Ne yaptığını bilen, alışılagelen oyun anlayışı ve kaliteli oyuncuları ile daha etkiliydiler. En azından pas hatası yapmadan, ikili mücadeleleri kazanarak ve dönen toplara sahip olarak rakibine göre üstündüler. Kazanmaya daha yakındılar. Bu nedenle ne kadar üzülseler azdır. Sarı-Kırmızılılar korkak oyunun cezasını 2 puan kaybederek çekti. Bunun tek sorumlusu da Okan Buruk’tur."