        Haberler Dünya 15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun ülkesini terk etmesini istedi, taleplerini reddetti | Dış Haberler

        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun ülkesini terk etmesini istedi, taleplerini reddetti

        ABD Başkanı Trump ile Venezuela lideri Maduro'nun 15 dakikalık telefon görüşmesine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Maduro'nun görüşmede Trump'a; kendisinin ve aile üyelerinin yasal af kapsamına alınması, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakkında yürütülen davanın sonlandırılması koşuluyla Venezuela'dan ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Trump'ın Maduro'nun taleplerini reddettiği iddia edilirken, Maduro yönetiminin Trump ile yeni bir görüşme talep ettiği öne sürüldü

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 02.12.2025 - 07:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 07:37
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun telefon görüşmesine ilişkin Reuters'a konuşan dört kaynağa göre, Maduro, Trump ile yaptığı kısa bir telefon görüşmesinde Trump'ın bir dizi talebini reddetmesinin ardından, ABD güvencesinde güvenli bir şekilde görevden ayrılıp ülkesini terk etme seçeneğiyle karşı karşıya.

        Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu
        Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu

        21 Kasım'daki görüşme, ABD'nin ile Venezuela arasında tansiyonun arttığı günlerin ardından gerçekleşti. ABD, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılar düzenledi, Trump askeri operasyonları karaya taşıyabileceğine ilişkin mesajlar verdi ve Maduro'nun da dahil olduğu Cartel de los Soles adlı yapılanma yabancı terör örgütü ilan edildi.

        Maduro ve hükümeti tüm suçlamaları reddetti ve ABD'nin, Venezuela'nın petrol dahil geniş doğal kaynaklarını ele geçirmek için rejim değişikliği arayışında olduğunu savundu.

        "MADURO BAZI KOŞULLAR SAĞLANIRSA ÜLKEDEN AYRILMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Reuters'a konuşan kaynakların üçüne göre Maduro, görüşmede Trump'a; kendisinin ve aile üyelerinin yasal af kapsamına alınması, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakkında yürütülen davanın sonlandırılması koşuluyla Venezuela'dan ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

        Aynı kaynaklara göre Maduro ayrıca, çoğu ABD tarafından insan hakları ihlalleri, uyuşturucu kaçakçılığı veya yolsuzlukla suçlanan 100'den fazla Venezuela devlet yetkilisine yönelik yaptırımların da kaldırılmasını talep etti.

        İki kaynağa göre Maduro, geçici hükümeti Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yönetmesini istedi.

        Trump, 15 dakikadan kısa süren görüşmede taleplerin çoğunu reddetti ancak Maduro'ya ailesiyle birlikte istediği ülkeye gitmek üzere Venezuela'yı terk etmesi için bir hafta süre tanıdı. Bu güvenli geçiş süresinin cuma günü dolmasının ardından Trump'ın cumartesi günü Venezuela hava sahasını kapattığını ilan ettiği belirtildi.

        Miami Herald görüşmeye ilişkin bazı detayları daha önce bildirmişti ancak cuma günkü son tarih daha önce açıklanmamıştı.

        Trump, pazar günü Maduro ile görüştüğünü doğruladı fakat ayrıntı vermedi. Beyaz Saray, görüşmeye ilişkin detay vermeyi reddederken, Venezuela hükümeti de yorum yapmadı.

        Trump yönetimi, 2013'ten bu yana iktidarda olan Maduro'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanımıyor.

        "TRUMP VENEZUELA'YA BASKI İÇİN TOPLANTI YAPTI"

        Maduro'nun hala güvenli geçiş içeren yeni bir teklif sunup sunamayacağı belirsiz. Üst düzey bir ABD yetkilisine göre Trump, pazartesi günü danışmanlarıyla Venezuela'ya yönelik baskıyı artırmayı da içeren çeşitli konuları görüşmek üzere bir toplantı yaptı.

        Üç kaynağa göre Maduro yönetimi, Trump ile yeni bir görüşme talep etti.

