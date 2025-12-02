Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, partisinin organize ettiği bir miting sırasında konuşmasının remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek ABD'ye "barış" çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 06:10 Güncelleme: 02.12.2025 - 06:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının geniş katılımlı yemin töreninde konuşan Maduro, sahnede kendi sözlerinin remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek, ABD’ye barış istediklerini vurguladı.

        Binlerce destekçisinin önünde müzik eşliğinde dans eden Maduro, "Savaş mı? Asla, asla savaş yok. Savaşa hayır lütfen, barış lütfen" diyerek kalabalığın coşkusunu artırdı.

        Maduro, Venezuela halkının yüzde 94’ünün "emperyalist askeri bir tehdidi" kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

        "Bugün tüm Venezuelalılar, farklı parti veya ideolojilere mensup olsun, hangi görüşte olursa olsun, tek bir ses olmuştur. Halkın yüzde 94’ü emperyalist askeri tehdidi reddedip kınıyor ve vatanını savunmak için her türlü saldırıya karşı durmaya hazır olduğunu ifade ediyor."

        REKLAM

        Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e bağlılık yemini eden Maduro, şöyle devam etti:

        "Son ana kadar gerekirse hayatım pahasına da olsa sizlere sadık kalacağıma yemin ediyorum. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağıma ve hayal kırıklığına uğratmayacağıma emin olabilirsiniz. Venezuela'da barış ve ulusal birlik hakimdir. Halk, ülkeyi inşa ederek barışı kazanmaya devam etmek için örgütlü ve hazırlıklıdır. Halkımız 22 haftadır kışlalara gitti ve gönüllü milisler ülkenin egemenliğini savunmak için seferber oldu."

        Maduro, Venezuela halkının 22 haftadır psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, halk, ordu ve polis tarafından düzenlenen tatbikatlar sayesinde ülkenin "örnek bir savunma kapasitesine" ulaştığını dile getirdi.

        Öte yandan, başkent Caracas'ın en büyük caddelerinde yürüyüş gerçekleştiren Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri ellerinde Venezuela bayrakları ve Maduro posterleriyle ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini kınayıcı sloganlar attı.

        REKLAM

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Maduro
        #trump
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları