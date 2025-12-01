 AYM’den borçlanma kararı

Kamuda çalışan 5434 Sayılı Kanuna tabi bir memur, memurluğa başlamadan önceki avukatlık staj süresi için borçlanma yaparak, sigorta başlangıç tarihinin borçlandığı süre kadar öne çekilmesini talep etti. Talebinin reddedilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açtı.

İdare mahkemesi, 5434 Sayılı Kanuna tabi memurların sigorta başlangıç tarihlerinin hizmet borçlanması yaptıkları süre kadar öne çekilmesini engelleyen 5510 Sayılı Kanunun geçici 4. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruda, Ekim 2008 sonrası göreve başlayan 5510 Sayılı Kanuna tabi memurlar ile SSK ve BAĞ-KUR statüsündeki çalışanların hizmet borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini geriye çekebildikleri, 5434 Sayılı Kanuna tabi 2008 öncesi memur olanların bu haktan yararlanamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda sigortalılık başlangıcından önceki süreye ilişkin borçlanma yapılması durumunda sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye çekileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığına dikkat çekti. AYM’nin kararında hizmet borçlanmasının temel işlevinin prim gün sayısını artırmak olduğu, sigortalı çalışmaya başlamadan öncesine ait hizmet borçlanması yoluyla kişilerin daha erken emekli olabilmesine imkan sağlama gibi bir işlevi bulunmadığı kaydedildi.