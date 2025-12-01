AYM’den borçlanma kararı
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi memurların sigortalı çalışmaya başlamadan önceki hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihini öne çekemiyor. Anayasa Mahkemesi, kanunun buna ilişkin maddesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. 5434'e tabi memurların askerlik ve staj borçlanmasıyla sigorta başlangıcını öne çekerek EYT'den yararlanma ümitleri sona erdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Kamuda çalışan 5434 Sayılı Kanuna tabi bir memur, memurluğa başlamadan önceki avukatlık staj süresi için borçlanma yaparak, sigorta başlangıç tarihinin borçlandığı süre kadar öne çekilmesini talep etti. Talebinin reddedilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açtı.
İdare mahkemesi, 5434 Sayılı Kanuna tabi memurların sigorta başlangıç tarihlerinin hizmet borçlanması yaptıkları süre kadar öne çekilmesini engelleyen 5510 Sayılı Kanunun geçici 4. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruda, Ekim 2008 sonrası göreve başlayan 5510 Sayılı Kanuna tabi memurlar ile SSK ve BAĞ-KUR statüsündeki çalışanların hizmet borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini geriye çekebildikleri, 5434 Sayılı Kanuna tabi 2008 öncesi memur olanların bu haktan yararlanamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.
Anayasa Mahkemesi, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda sigortalılık başlangıcından önceki süreye ilişkin borçlanma yapılması durumunda sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye çekileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığına dikkat çekti. AYM’nin kararında hizmet borçlanmasının temel işlevinin prim gün sayısını artırmak olduğu, sigortalı çalışmaya başlamadan öncesine ait hizmet borçlanması yoluyla kişilerin daha erken emekli olabilmesine imkan sağlama gibi bir işlevi bulunmadığı kaydedildi.
Kararda, Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan memurların 5434 Sayılı Kanuna, bu tarihten itibaren çalışmaya başlayan memurların ise 5510 Sayılı Kanuna tabi olduğuna dikkat çekilerek, iki farklı dönemde çalışmaya başlayanların farklı kurallara tabi kılınmasının eşitlik ilkesini zedeleyen bir yönü bulunmadığı ifade edildi. AYM bu gerekçelerle iptal başvurusunu reddetti.
5434’E TABİ MEMURLAR BORÇLANMAYLA EYT’Lİ OLAMIYOR
SSK ve BAĞ-KUR’lular ile ilk defa memurluğa Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayan 5510 Sayılı Kanuna tabi memurların sigortalı çalışmaya başlamadan önceki askerlik ve staj gibi süreleri borçlanmaları halinde, sigorta başlangıçları borçlandıkları gün kadar öne çekiliyor. SSK ve BAĞ-KUR’lu birçok kişi bu yolla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli oldu.
5434 Sayılı Kanuna tabi memurların hizmet borçlanmaları sadece hizmet sürelerine ekleniyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önceki sürelere ilişkin borçlanmalarla sigorta başlangıç tarihini öne çekemiyorlar. Bu nedenle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı çalışmaya başlayan memurlar borçlanma yoluyla EYT kapsamına giremiyorlar. AYM’nin bu kararıyla 5434’e tabi memurların sonradan EYT’li olma ümitleri sona erdi