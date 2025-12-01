8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
Eskişehir'de, alkollü olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Ajda B., dengesini kaybederek 8'inci kattaki evinin balkonundan yan binanın 5'inci katının tentesine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden yaralı olarak kurtarılan Ajda B. tedaviye alındı
Eskişehir'de olay, Tepebaşı ilçesinde saat 03.00 sıralarında Hacı Ali Bey Mahallesi’nde meydana geldi.
8'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ
8 katlı apartmanın en üst katında oturan Ajda B., iddiaya göre alkol alıp evinin balkonunda dengesini kaybederek yan binanın 5'inci katının tentesine düştü.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ
DHA'daki habere göre durumu gören Ajda B.'nin yakınları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
YARALI OLARAK İNDİRİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Ajda B.'yi düştüğü yerden güçlükle indirdi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ajda B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.