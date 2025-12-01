Habertürk
        Haberler Yaşam Sosyal medyada sinirleniyorsanız bu terimin kurbanı olabilirsiniz! Oxford, yılın kelimesini seçti

        Oxford Sözlüğü 2025 yılının kelimesini seçti

        Oxford Sözlüğü, 2025 yılının kelimesinin 'rage bait' yani 'öfke yemi' olduğunu duyurdu. Kelime, çevrim içi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor

        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:24
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Sosyal medyada gezinirken giderek daha fazla sinirlendiğinizi fark ediyor musunuz? Öyleyse, Oxford Sözlüğü'nün yılın kelimesi olarak seçtiği 'rage bait'in kurbanı olabilirsiniz.

        Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi 'öfke yemi' anlamına gelen 'rage bait' oldu. Sözlük yetkililerine göre, kelimenin kullanım oranı son 12 ayda üç kat arttı.

        ÖFKE YEMİ NEDİR?

        Terimi bilmiyor olsanız bile, sosyal medya kullanıcısıysanız büyük olasılıkla 'öfke yemi'e maruz kalmışsınızdır.

        Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayınevi olan Oxford University Press'e göre bu kelime, 'öfkeli, tedirgin ya da kızgın bir reaksiyon yaratmak amacıyla kasıtlı olarak kışkırtıcı, rahatsız edici veya saldırgan içerik üretmek' anlamına geliyor.

        NEDEN BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR?

        Bu tür içerikler, genellikle sosyal medya hesaplarına daha fazla trafik çekmek için paylaşılıyor.

        Öfke yemi, yakın akrabası olan 'clickbait' gibi çalışıyor. Bir başlık, okuyucuyu habere ya da videoya tıklamaya yönlendiriyor. Ancak 'rage bait' içeriklerin daha özel bir hedefi var: İnsanları kızdırmak.

        Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl konuyla ilgili "Rage bait kelimesinin var olması ve kullanımının bu kadar hızlı artması, çevrimiçi ortamda maruz kaldığımız manipülasyon taktiklerinin farkına vardığımız anlamına geliyor. Eskiden internet ilgimizi merak uyandırarak çekiyordu. Şimdiyse duygularımızı ele geçirip yönlendirmeye odaklandı" dedi.

        KISA LİSTEYE KALAN DİĞER KELİMELER

        Aura farming: Kişinin, kendisini özgüvenli, 'cool' veya gizemli göstermek için bilinçli olarak sergilediği davranışlarla etkileyici, çekici veya karizmatik bir imajı özenle 'yetiştirme'si.

        Biohack: Diyet, egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri ya da ilaç, takviye veya teknolojik cihazlar yoluyla kişinin fiziksel veya zihinsel performansını, sağlığını, ömrünü veya genel iyilik halini geliştirmeye çalışması.

        BEYİN ÇÜRÜMESİ GEÇEN YILIN KELİMESİYDİ...

        Geçen yılın kelimesi beyin çürümesi (brain rot) Instagram veya TikTok'ta amaçsızca gezinmenin yarattığı zihinsel tükenmişliği tanımlıyordu. Grathwohl, 2024 ve 2025'in kazananlarının benzer bir temayı paylaştığını söylüyor:

        "Birlikte, öfkenin etkileşimi tetiklediği, algoritmaların bunu büyüttüğü ve sürekli maruz kalmanın bizi zihinsel olarak tükettiği güçlü bir döngü oluşturuyorlar."

        Cambridge Sözlüğü ise 2025'in kelimesi olarak 'parasosyal'i seçmişti. Kelime, ünlü kişilerle kurulan 'sağlıksız' tek taraflı ilişkileri anlatıyor. Pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'in nişanını duyurması üzerine takipçilerin gösterdiği yoğun ilgi, 'parasosyal'e örnek olarak gösteriliyor.

