İstanbul'da olay, 14 Kasım’da Sultanbeyli'de, Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak’ta meydana geldi.

Bir apartmanın girişinde bulunan doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı.

APARTMAN SAKİNLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

DHA'daki habere göre ev sahipleri tarafından fark edilip söndürülen yangının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

YANGINDAN SONRA İNCİLEME BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarda, kimliği belirsiz bir kişinin araçla binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra içeri girip yanında getirdiği tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği ve ardından kaçtığı belirlendi.

KUNDAKLAMA OLAYINI İTİRAF ETTİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli Y.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı binanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

'KUNDAKÇI' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.