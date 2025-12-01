Habertürk
        YANLIŞ KUNDAKLAMA! 100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi | SON DAKİKA HABERİ

        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!

        İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını kundaklayarak kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli Y.Y. (30), kendisine 100 bin lira borcu bulunan kişinin oturduğunu sanarak yanlış binayı ateşe verdiğini itiraf etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 08:24 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:18
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        İstanbul'da olay, 14 Kasım’da Sultanbeyli'de, Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak’ta meydana geldi.

        Bir apartmanın girişinde bulunan doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı.

        APARTMAN SAKİNLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre ev sahipleri tarafından fark edilip söndürülen yangının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

        YANGINDAN SONRA İNCİLEME BAŞLATILDI

        Yapılan çalışmalarda, kimliği belirsiz bir kişinin araçla binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra içeri girip yanında getirdiği tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği ve ardından kaçtığı belirlendi.

        KUNDAKLAMA OLAYINI İTİRAF ETTİ

        Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli Y.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı binanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

        'KUNDAKÇI' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

