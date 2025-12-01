100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını kundaklayarak kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli Y.Y. (30), kendisine 100 bin lira borcu bulunan kişinin oturduğunu sanarak yanlış binayı ateşe verdiğini itiraf etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, 14 Kasım’da Sultanbeyli'de, Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak’ta meydana geldi.
Bir apartmanın girişinde bulunan doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı.
APARTMAN SAKİNLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ
DHA'daki habere göre ev sahipleri tarafından fark edilip söndürülen yangının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
YANGINDAN SONRA İNCİLEME BAŞLATILDI
Yapılan çalışmalarda, kimliği belirsiz bir kişinin araçla binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra içeri girip yanında getirdiği tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği ve ardından kaçtığı belirlendi.
KUNDAKLAMA OLAYINI İTİRAF ETTİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli Y.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı binanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü söyledi.
'KUNDAKÇI' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.