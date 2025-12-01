ABD Başkanı Trump duyurdu: İltica başvurularını "uzun süre" askıya alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da Ulusal Muhafızlara yönelik düzenlenen saldırının ardından iltica başvurularını "uzun bir süre" durdurmayı planladığını açıkladı.

Trump, Air Force One'da gazetecilerin iltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorularına yanıt verdi.

"YETERİNCE SORUNUMUZ VAR"

"Bence uzun bir süre." diyen Trump, "Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, duraklamanın bir ya da iki yıl sürebileceği yönündeki soruya ise "Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın "çok suç oranına sahip" ve "ABD'ye dost olmayan" ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu ifade eden Trump, bazı ülkelerin "kendilerinin bile kontrol dışı" olduğunu iddia etti.

Trump, bunun üzerine Somali'yi hedef alarak, bu ülkeden bazı kişilerin "ABD'ye gelip ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini" savundu.

ABD Başkanı'nın bu sözlerle Somali doğumlu Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ilhan Omar'ı kastettiği belirtiliyor.

ABD yönetimi, 29 Kasım'da Ulusal Muhafızlara yönelik saldırının ardından tüm iltica taleplerine yönelik kararları durdurduğunu açıklamıştı.