        Kaç kişiyle hemşehri olduğunuzu biliyor musunuz?

        Türkiye'de en çok hemşehriye sahip kişiler Şanlıurfalılar. Herkes kütüğünün olduğu şehirde yaşamış olsaydı Şanlıurfa, nüfus sıralamasında ilk sırada yer alacaktı. Peki kaç kişiyle hemşehri olduğunuzu biliyor musunuz?

        Giriş: 30.11.2025 - 00:00 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:00
        Yabancısı olduğumuz bir yerde coğrafi köken birliğimizin olduğu biri / birileriyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşamayan var mıdır?

        Aynı coğrafyayı paylaşmakla sınırlı kalmayan, kişilerin kimliği, psikolojisi ve sosyal yaşamı üzerinde derin izler bırakan hemşehricilik, özellikle göçün yaygın olduğu toplumlarda, aidiyet ve güven duygusunun yeşermesinde başrolü üstlenir.

        Üniversite veya askerdeyken tanıştığımız kişilere sorduğumuz ikinci soru; "Memleket neresi?" değil midir? Başka bir şehre taşındığımızda şartlar uygunsa hemşehrilerimizin yoğun olduğu semtlerde ev tutmamız veya satın almamız da aidiyet ve güven duygusunun bir sonucu değil midir?

        Yaşadığınız şehirde memleketlinizle, yurt dışında ise vatandaşınızla karşılaşmanın ortaya çıkardığı aidiyet ve güven duygusu; serotonin ile dopamin hormonlarını şelale etmesiyle özellikle büyükşehirlerde bolca '.... Dayanışma Derneği' açılır.

        Peki Türkiye'de en fazla hemşehriye sahip kişilerin memleketinin neresi olduğunu biliyor musunuz?

        Şanlıurfa...

        Öyle ki herkes doğduğu şehirde yaşamış olsaydı nüfusu en fazla olan il, Şanlıurfa olacaktı. Türkiye'nin en çok nüfusa sahip olan ili İstanbul ise ancak 3'üncü sırada yer alacaktı.

        Aşağıda bulunan tablolarda 2024 verilerine göre; kaç kişinin hangi ilin kütüğüne bağlı olduğunu, bir başka ifadeyle hemşehrilerinizin sayısını (Yaklaşık) göreceksiniz.

        TABLO I

        1- Şanlıurfa... 3.037.000

        2- Konya... 2.662.000

        3- İstanbul... 2.620.000

        4- Diyarbakır... 2.397.000

        5- Ankara... 2.060.000

        6- Samsun... 2.008.000

        7- İzmir... 1.970.000

        8- Gaziantep... 1.838.000

        9- Bursa... 1.810.000

        10- Adana... 1.765.000

        Ekonomik, sağlık, iklim şartları, güvenlik ve eğitim ana başlıkları altındaki zorunluluklarla taşradan kent merkezlerine doğru özellikle 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen büyük dalga, ülkemizin demografik, sosyal ve ekonomik yapısını kökten değiştirdi. Fırsat arayışının, umudun yansıması ise çarpık kentleşme oldu.

        TABLO II

        11- Sivas... 1.700.000

        12- Erzurum... 1.625.000

        13- Van... 1.540.000

        14- Kayseri... 1.535.000

        15- Kahramanmaraş... 1.490.000

        16- Mardin... 1.340.000

        17- Malatya... 1.330.000

        18- Trabzon... 1.295.000

        19- Tokat... 1.250.000

        20- Balıkesir... 1.220.000

        İç göçün ana merkezi Anadolu'nun doğu ve iç kesimlerinden sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı Marmara ve Ege bölgelerine doğru gerçekleşti.

        İSTANBUL'DA HANGİ İLDEN KAÇ KİŞİ YAŞIYOR? (İLK 10)

        ♦ Sivas... 759.363

        ♦ Kastamonu... 546.718

        ♦ Ordu... 519.889

        ♦ Giresun... 485.500

        ♦ Tokat... 478.500

        ♦ Erzurum... 450.286

        ♦ Malatya... 419.224

        ♦ Samsun... 415.022

        ♦ Trabzon... 411.065

        ♦ Sinop... 365.925

        Kütüğü İstanbul'da olan (Kütüğünü İstanbul'a taşıyanlar dâhil) kişilerin nüfusu, şehrin nüfusunun % 17'sini teşkil ediyor. Bir başka deyişle İstanbul'da yaşayanların % 83'ünün kütüğü başka illerde bulunuyor.

        TABLO III

        21- Çorum... 1.190.000

        22- Muş... 1.155.000

        23- Kars... 1.110.000

        24- Manisa... 1.100.000

        25- Yozgat... 1.050.000

        26- Giresun... 1.045.000

        27- Sivas... 1.040.000

        28- Ağrı... 1.025.000

        29- Muğla... 980.000

        En fazla göç alması bakımından İstanbul'u; Ankara, İzmir ve Antalya takip ediyor.

        TABLO IV

        30- Erzincan... 975.000

        31- Kastamonu... 950.000

        32- Denizli... 935.000

        33- Bolu... 900.000

        34- Ordu... 895.000

        35- Hatay... 890.000

        36- Mersin... 875.000

        37- Karaman... 870.000

        38- Sinop... 865.000

        39- Antalya... 860.000

        Göçün sanayi üretimine katkı sağlanmasıyla ekonomiye katkısı ve farklı yörelerin geleneklerinin bir araya gelmesiyle kültürel zenginliğin ortaya çıkması gibi olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz etkileri de bulunuyor. Plansız ve hızlı göç, büyük şehirlerde; trafik, konut, su ve çevre kirliliği gibi altyapı sorunlarını tetiklerken çarpık kentleşme ve gelir eşitsizliği gibi sosyal gerilimlere neden oluyor. Olumsuz etkisi sadece göçün yapıldığı yerlerle sınırlı kalmayıp taşranın boşalmasıyla tarım ve hayvancılık potansiyelinde küçülme meydana geliyor.

        TABLO V

        40- Edirne... 850.000

        41- Kütahya... 845.000

        42- Afyonkarahisar... 830.000

        43- Tekirdağ... 825.000

        44- Aksaray... 810.000

        45- Çanakkale... 795.000

        46- Adıyaman... 770.000

        47- Uşak... 750.000

        48- Nevşehir... 745.000

        49- Elazığ... 740.000

        TERSİNE GÖÇ ARTTI

        Son yıllarda yurt içi göçte geleneksel rotanın dışına çıkan yeni eğilimler ortaya çıktı. Büyükşehirlerin oluşturduğu yorgunluk ve konut kiralarının yüksek oluşu nedeniyle özellikle emekliler taşra ve küçük şehirlere göç etmeye başladı. Bu göçün hedef noktasının ise özellikle Ege Bölgesi'ndeki sahil kasabaları olduğunu görüyoruz.

        TABLO VI

        50- Kocaeli... 735.000

        51- Niğde... 725.000

        52- Zonguldak... 710.000

        53- Osmaniye... 705.000

        54- Kırşehir... 690.000

        55- Bartın... 685.000

        56- Bilecik... 680.000

        57- Sakarya... 675.000

        58- Kırklareli... 670.000

        59- Burdur... 665.000

        Büyük şehirlerden, küçük şehirlere ve taşraya göçte elbette sağlık ve sosyal hizmetlerinin yeterli oluşu da büyük bir etken olarak öne çıkıyor.

        TABLO VII

        60- Çankırı... 660.000

        61- Amasya... 655.000

        62- Isparta... 650.000

        63- Karabük... 645.000

        64- Kırıkkale... 630.000

        65- Ağrı... 625.000

        66- Kilis... 610.000

        67- Bayburt... 595.000

        68- Gümüşhane... 580.000

        69- Tunceli... 565.000

        UYDU ŞEHİRLER KAVRAMI OLUŞTU

        Tersine göçün bir diğer yönü de yaşanılan büyük şehirlerden çevre şehirlere taşınma şeklinde görülüyor. Örneğin İstanbul'da yaşayanlar; Kocaeli, Tekirdağ ve Sakarya gibi çevre şehirlere yöneliyor. Bunun sonucunda da bu şehirler; İstanbul'un uydu şehirleri haline geldi.

        TABLO VIII

        70- Ardahan... 550.000

        71- Iğdır... 545.000

        72- Düzce... 540.000

        73- Bitlis... 535.000

        74- Artvin... 530.000

        75- Siirt... 525.000

        76- Rize... 520.000

        77- Hakkari... 515.000

        78- Yalova... 510.000

        79- Şırnak... 505.000

        80- Aydın... 500.000

        81- Batman... 495.000

        DOĞAL AFET GÖÇÜ

        Göçün nedenlerinden birini doğal afetler oluşturuyor. Örneğin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerden özellikle Mersin ve Antalya'ya yoğun göç yaşandığı görüldü.

        Sonuç olarak Türkiye'de yurt içi göç, ekonomik ve sosyal politikaların en temel belirleyicilerinden biri olmaya devam ediyor. Şehirleşme hızını yavaşlatmak ve bölgesel dengesizliği gidermek, gelecekteki kalkınma planlarının ana hedefleri arasında yer alıyor.

