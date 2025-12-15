Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 'en iyi 100 çorba' listesini paylaştı. Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran, pek çok dünya lezzetini sollayarak 2'nci seçildi.

Kentteki beyran ustaları, beyranın çorba değil ana yemek olarak bilindiğini vurgulayarak, bu kategoride üst sıralarda yer almasının kendileri için buruk bir sevinç olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in meşhur lezzetleri arasında bulunan beyran, özellikle kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan beyran, genellikle sabahın erken saatlerinde tüketiliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep’in tescilli lezzetleri arasında bulunan beyran, kış aylarında grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşüncesiyle yoğun ilgi görüyor.

Beyrancılık yapan Ahmet Çadır, beyranın dünya sıralamasında 2'nci sırada yer almasına sevindiklerini ancak beyranın çorba kategorisinden çıkarılıp yemek olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çadır, Gaziantep olarak beyranın dünyada duyulmasından memnun olduklarını ifade ederek, "UNESCO tarafından koruma altına alınan beyranımız dünyada 2'nci çorba seçilmiş. Buna üzüldük mü sevindik mi bilemedik. Biz birinciliği hak ediyoruz. Onun yanı sıra beyran Gaziantep'te çorba olarak değil, yemek olarak bilinir. O yüzden dolayı tam sevinemiyoruz. Gaziantepliler, Gaziantep'e gelenler beyrana aşık. Zaten şifa deposu. İçinde ilikli kemik suyu var. 12 saatte yapılıyor bir beyran. 12 saatte yapılan bir yemek ben hatırlamıyorum. O kadar emek verilen bir yemek hatırlamıyorum. Beyranı çorba olarak geçiştirmemek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sıralamada birinciliğe yerleşeceğimizi düşünüyorum. Bu listeyi belirleyen uzmanların Gaziantep'e gelip yerinde tatmalarını öneriyoruz. Öncelikle çorba kategorisinden çıkıp orda birinciliği yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

"KIŞ AYLARININ ŞİFA DEPOSU"

Çadır, beyranın geleneksel yemek türü olduğunu ve Gaziantep'te tarihte bey yemeği paşa yemeği olarak anıldığını söyledi.

Özellikle kış mevsiminde grip olan vatandaşın öncelikli tercihlerinin beyran içmek olduğunu dile getiren Çadır, şu an mevsim itibari ile oldukça ilgi gördüğünü belirterek, "Beyran şifa deposu. Her derde deva. Yüz yıllardır Gaziantep'te gelenekselleşmiş yemek. İnsanlar bundan fayda görüyor. Beyran kuzunun boyun ve kürek etlerinden oluşur. 12 saat pişer. İçinde kemikli ilik suyu, bol sarımsak barındıran antibiyotik bir yemektir. Osmanlı döneminde de bey yemeği paşa yemeği olarak bilinir. Gaziantep'te hasta olan vatandaşlar önce doktora gitmez direkt beyrancıya gelir. Çünkü içinde yoğun C vitamini var, protein var, antibiyotik var. Bunu yiyenler özellikle gripten kurtulur" dedi.