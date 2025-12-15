Habertürk
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!

        İstanbul'da, trafikte motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada motosiklet sürücüsünün kaskıyla araca vurduğu anlar başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 08:24 Güncelleme: 15.12.2025 - 08:24
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Ümraniye'de olay, dün saat 16.30 sıralarında Yukarıdudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

        YOLU PAYLAŞAMADILAR

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        KASKI ÇIKARIP OTOMOBİLE SALDIRDI

        Kavgada hafif ticari araç sürücüsü aracını motosikletlinin önüne kırdı, motosiklet sürücüsü ise araca tekme atmaya çalıştı. Caddenin ilerisinde duran taraflardan motosiklet sürücüsü elindeki kaskla otomobile saldırdı.

        BAŞKA SÜRÜCÜ DE KAVGAYI KAYDETTİ

        Motosikletli ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan kavga başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, iki taraf arasında kavga çıkması ve motosikletlinin hafif ticari araca elindeki kaskla saldırdığı anlar yer aldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
